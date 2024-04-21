Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

«Доводят себя до рака»: доктор рассказал, как вода с лимоном медленно убивает

«Доводят себя до рака»: доктор рассказал, как вода с лимоном медленно убивает

Подписаться в Telegram

Сегодня существует множество сторонников идеи, что утреннее употребление воды с лимоном натощак является универсальным средством от всех бед. Однако такой напиток может нанести серьезный ущерб здоровью. Это мнение разделяет гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов, который поделился своим мнением с "Российской газетой".

По словам врача, вода с лимоном на самом деле не способствует улучшению пищеварения и не повышает выработку желудочной кислоты. Лишь временное ощущение улучшения обусловлено стимуляцией работы желудка.

Самолечение водой с лимоном, по мнению Сергея Вялова, лишь приводит к потере времени. Нерешенные проблемы могут привести к серьезным заболеваниям.

Важно осознать, что согласно врачу, лимон не может изменить кислотность желудка, так как лимонная кислота не способна изменить кислотно-щелочной баланс организма.

Согласно Вялову, при наличии воспаления в желудочно-кишечном тракте, его употребление будет лишь способствовать усилению воспалительных процессов.

Необходимо помнить, что воспаление может стать причиной развития онкологических заболеваний. Поэтому важно принимать информацию об употреблении воды с лимоном с осторожностью и консультироваться с врачом. Важно осознавать, что данная статья не является медицинской рекомендацией.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани отреставрируют бывшую Никольскую единоверческую церковь

Новости Татарстана

4 часа назад

Казанская блогерша, которая обманула татарстанцев, снова продает туры

дезинфекция помещений цена служба уничтожения тараканов москва

Новости Татарстана

день назад

Рустам Минниханов прокомментировал атаку беспилотников в Татарстане

Полезное

2 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

генеральная уборка производственного помещения в Москве

Новости Казани

3 часа назад

В Казани загорелись строительные леса на стройке гостиниц у «Миллениума»

Новости Татарстана

5 часов назад

В понедельник татарстанцев ожидает 29-градусная жара

Новости Татарстана

5 часов назад

Смертельное ДТП произошло на автодороге «Казань – Оренбург»

Новости Казани

5 часов назад

МЧС: стали известны подробности пожара у Колхозного рынка в Казани
Лонгриды
2 дня назад

Сокращение часов по обществознанию и военная подготовка: что ждет казанских школьников в 2025 году?

Сокращение часов по обществознанию и военная подготовка: что ждет казанских школьников в 2025 году?

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане следователи добились погашения долга по зарплате свыше 1,4 млн рублей

Новости Татарстана

5 часов назад

Уровень газификации жилья в Татарстане достиг 99,25%

Новости Казани

5 часов назад

Глава РТ пригласил татарстанцев на Казанский марафон 11-12 мая

Новости Татарстана

5 часов назад

В понедельник татарстанцам пообещали под +30 градусов тепла
Заблокированы аккаунты 10 пользователей в Казани за передачу аккаунтов СИМ детям
Новости Татарстана
2 дня назад

Заблокированы аккаунты 10 пользователей в Казани за передачу аккаунтов СИМ детям

Новости Казани

6 часов назад

Талые воды подмыли дорогу к Голубым озерам в Казани

Новости Татарстана

7 часов назад

249 млрд рублей потратили в Татарстане за 2023 год на улучшение дорог

Новости Татарстана

день назад

Объем привлеченных инвестиций Татарстана превысил 1,1 трлн рублей
Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин