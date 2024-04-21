«Доводят себя до рака»: доктор рассказал, как вода с лимоном медленно убивает

Сегодня существует множество сторонников идеи, что утреннее употребление воды с лимоном натощак является универсальным средством от всех бед. Однако такой напиток может нанести серьезный ущерб здоровью. Это мнение разделяет гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов, который поделился своим мнением с "Российской газетой".

По словам врача, вода с лимоном на самом деле не способствует улучшению пищеварения и не повышает выработку желудочной кислоты. Лишь временное ощущение улучшения обусловлено стимуляцией работы желудка.

Самолечение водой с лимоном, по мнению Сергея Вялова, лишь приводит к потере времени. Нерешенные проблемы могут привести к серьезным заболеваниям.

Важно осознать, что согласно врачу, лимон не может изменить кислотность желудка, так как лимонная кислота не способна изменить кислотно-щелочной баланс организма.

Согласно Вялову, при наличии воспаления в желудочно-кишечном тракте, его употребление будет лишь способствовать усилению воспалительных процессов.

Необходимо помнить, что воспаление может стать причиной развития онкологических заболеваний. Поэтому важно принимать информацию об употреблении воды с лимоном с осторожностью и консультироваться с врачом. Важно осознавать, что данная статья не является медицинской рекомендацией.