Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Достигнет 6 тысяч рублей: россиян предупреждают о резком подорожании ягод

Майские холода сыграли злую шутку с российскими фермерами: урожай земляники 2024 года оказался под угрозой. В центральных регионах потери достигают рекордных 90%.

carposting.ru

Подписаться в Telegram

Майские холода сыграли злую шутку с российскими фермерами: урожай земляники 2024 года оказался под угрозой. В центральных регионах — Курской, Липецкой, Брянской областях — потери достигают рекордных 90%.

Цены взлетят до небес?

Эксперты предупреждают: дефицит земляники неизбежно приведёт к росту цен. По прогнозам, килограмм ароматной ягоды может подорожать вдвое и достичь отметки в 6000 рублей.

Что подорожает вслед за земляникой?

Рост цен затронет не только свежую ягоду. Готовьтесь переплачивать за:

  1. торты и пирожные с земляникой,
  2. джемы и варенье,
  3. другую продукцию, содержащую эту ягоду.

Где искать выход?

  • Заморозка: обратите внимание на замороженную землянику — она сохраняет большинство полезных свойств.
  • Импорт: возможны поставки ягоды из стран с более благоприятным климатом, но цены тоже будут выше, чем обычно.
  • Альтернативные ягоды: клубника, малина, черника — выбирайте то, что по карману и по вкусу.

Уроки для будущего:

Нынешняя ситуация в очередной раз подтверждает важность развития защищённого грунта в России. Это поможет снизить зависимость от капризов погоды и обеспечить стабильность на рынке продуктов питания.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Готовиться к шоу начали ещё год назад»: как в Казани прошёл концерт Басты

Новости России

33 минуты назад

Рост объёма ипотечного кредитования Волго-Вятского банка Сбербанка в апреле 2024 года составил 27%

уничтожение клопов люберцы

Лонгриды

22 часа назад

«Без выбросов не обойтись»: что происходит с экологией Казани

Интересное в Казани

2 дня назад

Казань — лидер списка НЕдоступного жилья. Что делать если мечта о доме никуда не делась?

ремонт ледогенератора в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани трамвай снес 2 легковушки

Новости Казани

8 часов назад

В Казани 12 июня горело Арское кладбище

Новости Татарстана

час назад

Альберт Бикмуллин, спасший в Юдино падающую с балкона девочку, уходит на СВО

Новости Татарстана

день назад

В Мензелинском районе столкнулись 3 грузовика

Новости Казани

день назад

В Казани простились с героем батальона «Тимер», который спас 126 раненых бойцов
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане 14 июня ожидаются грозы, град и ветер до 23 м/с

В Татарстане 14 июня ожидаются грозы, град и ветер до 23 м/с

Новости Казани

2 часа назад

Жительница Казани обвинила «Водоканал» во лжи

Интересное в Казани

5 часов назад

Как мы получили уникальный опыт посещения глэмпинга всего в 25 минутах от Казани!

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани на время закроют дорогу на улицах Шамиля Усманова и Гагарина

Новости Казани

4 часа назад

В Казани появился сквер имени Бориса Тихомирова
Триумф делегации из Татарстана на грандиозном финале Всероссийского конкурса "Мисс и миссис бизнес Россия"
Интересное в Казани
час назад

Триумф делегации из Татарстана на грандиозном финале Всероссийского конкурса "Мисс и миссис бизнес Россия"

Новости Казани

4 часа назад

В Казани летом 2025 года пройдут Юношеские исламские игры

Новости Казани

5 часов назад

Синхронистка Колесниченко завоевала золото на Играх БРИКС в Казани

Новости Казани

6 часов назад

Вода на 2 пляжах Казани признана непригодной для купания
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни