Достигнет 6 тысяч рублей: россиян предупреждают о резком подорожании ягод

Майские холода сыграли злую шутку с российскими фермерами: урожай земляники 2024 года оказался под угрозой. В центральных регионах — Курской, Липецкой, Брянской областях — потери достигают рекордных 90%.

Цены взлетят до небес?

Эксперты предупреждают: дефицит земляники неизбежно приведёт к росту цен. По прогнозам, килограмм ароматной ягоды может подорожать вдвое и достичь отметки в 6000 рублей.

Что подорожает вслед за земляникой?

Рост цен затронет не только свежую ягоду. Готовьтесь переплачивать за:

торты и пирожные с земляникой, джемы и варенье, другую продукцию, содержащую эту ягоду.

Где искать выход?

Заморозка: обратите внимание на замороженную землянику — она сохраняет большинство полезных свойств.

Импорт: возможны поставки ягоды из стран с более благоприятным климатом, но цены тоже будут выше, чем обычно.

Альтернативные ягоды: клубника, малина, черника — выбирайте то, что по карману и по вкусу.

Уроки для будущего:

Нынешняя ситуация в очередной раз подтверждает важность развития защищённого грунта в России. Это поможет снизить зависимость от капризов погоды и обеспечить стабильность на рынке продуктов питания.