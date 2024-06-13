Достигнет 6 тысяч рублей: россиян предупреждают о резком подорожании ягод
carposting.ru
Майские холода сыграли злую шутку с российскими фермерами: урожай земляники 2024 года оказался под угрозой. В центральных регионах — Курской, Липецкой, Брянской областях — потери достигают рекордных 90%.
Цены взлетят до небес?
Эксперты предупреждают: дефицит земляники неизбежно приведёт к росту цен. По прогнозам, килограмм ароматной ягоды может подорожать вдвое и достичь отметки в 6000 рублей.
Что подорожает вслед за земляникой?
Рост цен затронет не только свежую ягоду. Готовьтесь переплачивать за:
- торты и пирожные с земляникой,
- джемы и варенье,
- другую продукцию, содержащую эту ягоду.
Где искать выход?
- Заморозка: обратите внимание на замороженную землянику — она сохраняет большинство полезных свойств.
- Импорт: возможны поставки ягоды из стран с более благоприятным климатом, но цены тоже будут выше, чем обычно.
- Альтернативные ягоды: клубника, малина, черника — выбирайте то, что по карману и по вкусу.
Уроки для будущего:
Нынешняя ситуация в очередной раз подтверждает важность развития защищённого грунта в России. Это поможет снизить зависимость от капризов погоды и обеспечить стабильность на рынке продуктов питания.
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