Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Достигнет 6 тысяч рублей: россиян предупредили о резком подорожании ягод

Необычно холодная погода в мае привела к значительному ущербу для урожая российской земляники, особенно в центральных регионах страны, где потери составили до 90%.

alarmyk24.ru

Подписаться в Telegram

Необычно холодная погода в мае привела к значительному ущербу для урожая российской земляники, особенно в центральных регионах страны, где потери составили до 90%.

Обычно земляника поступала на рынки из Курской, Липецкой и Брянской областей. Однако из-за массовой гибели урожая многие поставщики планируют увеличить цены в два раза по сравнению с предыдущим годом, что может поднять стоимость ягоды до шести тысяч рублей за килограмм, как сообщает PRIMPRESS.

Это резкое увеличение цен неизбежно скажется на стоимости продуктов, в которых используется земляника, включая торты, пирожные, джемы и варенья. Потребители должны ожидать повышения цен на эти сладости в ближайшие месяцы.

Для тех, кто ищет альтернативы, можно рассмотреть возможность приобретения замороженной земляники или ягод, импортируемых из других стран, где погодные условия были более благоприятными. Также это хороший повод для рассмотрения других видов ягод, которые могут быть доступнее в текущем сезоне.

Кроме того, для снижения зависимости от импорта и улучшения продовольственной безопасности, сельскохозяйственные производители и фермеры могут инвестировать в защищенные грунты, такие как теплицы, что позволит более эффективно контролировать климатические условия и уменьшить риск потерь урожая в будущем.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Татарстан рождает новые города»: как прошёл день рождения самого молодого города в России

Интересное в Казани

день назад

В День России любой второй товар – всего за 1 рубль

вонючка клоп

Новости Татарстана

23 часа назад

Татарстанцев начали необоснованно просить заплатить за проезд по М-12

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке

заменить лобовое стекло в Москве

Новости Казани

день назад

Во дворе дома в Казани на улице Зорге прогремел взрыв

Новости Татарстана

день назад

Смертельная драка на Ноксинском Спуске началась из-за угроз изнасилования

Новости Татарстана

день назад

В Красном Ключе мотоцикл на скорости врезался в автомобиль и вспыхнул

Новости Казани

день назад

У игрока «Ак Барса» Дмитрия Юдина нашли рак

Новости Татарстана

день назад

22-летняя беременная девушка сбила парня на самокате на зебре в Казани
Лонгриды
21 час назад

Жители Дербышек бьют тревогу: почему Комсомольское озеро может быть опасным?

Жители Дербышек бьют тревогу: почему Комсомольское озеро может быть опасным?

Новости Казани

3 часа назад

В Казани снова горела Русско-Немецкая Швейцария

Интересное в Казани

4 часа назад

Здоровое будущее вашего ребенка — правильное развитие с детства

Новости Казани

3 часа назад

С 18 июня 2 раза в неделю стартуют полеты из Тамбова в Казань

Новости Казани

4 часа назад

Около «Казана» развернули самый большой российский флаг в 3750 кв м
В Казани школьник на самокате попал под машину
Новости Казани
час назад

В Казани школьник на самокате попал под машину

Новости Казани

4 часа назад

Утром в Казани столкнулись 2 иномарки, образовалась пробка

Новости Казани

6 часов назад

Павлина-хулигана вернули в казанский зоопарк

Новости Казани

6 часов назад

2 водителя устроили потасовку с битой и ножом на дороге в Казани
Интересное в Казани
4 дня назад

Депилируем 2х по цене 1го», или «Как стать гладкой за чужой счет?»