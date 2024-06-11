Достигнет 6 тысяч рублей: россиян предупредили о резком подорожании ягод

Необычно холодная погода в мае привела к значительному ущербу для урожая российской земляники, особенно в центральных регионах страны, где потери составили до 90%.

Обычно земляника поступала на рынки из Курской, Липецкой и Брянской областей. Однако из-за массовой гибели урожая многие поставщики планируют увеличить цены в два раза по сравнению с предыдущим годом, что может поднять стоимость ягоды до шести тысяч рублей за килограмм, как сообщает PRIMPRESS.

Это резкое увеличение цен неизбежно скажется на стоимости продуктов, в которых используется земляника, включая торты, пирожные, джемы и варенья. Потребители должны ожидать повышения цен на эти сладости в ближайшие месяцы.

Для тех, кто ищет альтернативы, можно рассмотреть возможность приобретения замороженной земляники или ягод, импортируемых из других стран, где погодные условия были более благоприятными. Также это хороший повод для рассмотрения других видов ягод, которые могут быть доступнее в текущем сезоне.

Кроме того, для снижения зависимости от импорта и улучшения продовольственной безопасности, сельскохозяйственные производители и фермеры могут инвестировать в защищенные грунты, такие как теплицы, что позволит более эффективно контролировать климатические условия и уменьшить риск потерь урожая в будущем.