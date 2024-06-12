Достигнет 6 000 рублей: россиян предупредили о резком подорожании ягод

Май 2024 года оказался критическим для российских производителей земляники из-за неожиданно холодных погодных условий, особенно в центральной части России, где убытки урожая достигли критических 90%.

Источники из Курской, Липецкой и Брянской областей, которые традиционно снабжают рынок свежими ягодами, сообщают о значительном сокращении объемов урожая, что, согласно отчету PRIMPRESS, приведет к удвоению цен на землянику до уровня в 6 тысяч рублей за килограмм.

Такое резкое увеличение цен несомненно окажет влияние на рыночные цены на продукты, содержащие землянику, включая различные кондитерские изделия, такие как торты, пирожные, а также джемы и варенья. Покупателям следует ожидать повышения цен на эти продукты в ближайшее время.

Для тех, кто ищет альтернативы дорогостоящей свежей землянике, стоит рассмотреть покупку замороженной ягоды или импортные ягоды из стран с более стабильными климатическими условиями. Также можно обратить внимание на другие виды ягод, которые в текущем сезоне могут быть более доступными.

Важным шагом для устойчивости отечественного сельского хозяйства может стать инвестиция в создание защищенных грунтов, что позволит регулировать климатические условия независимо от внешних погодных факторов и, таким образом, снизить риски потерь урожая в будущем. Это направление может значительно укрепить продовольственную безопасность страны и снизить зависимость от импортных поставок.