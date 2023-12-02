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Дополнительная мобилизация в 2023 году: до конца года в зону СВО отправят еще несколько тысяч солдат

Дополнительная мобилизация в 2023 году: до конца года в зону СВО отправят еще несколько тысяч солдат

Константин Семенец

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Московская область планирует направить более двух тысяч добровольцев в зону проведения специальной военной операции (СВО). Для этой цели до конца 2023 года будет создан элитный полк, набор в который заканчивается 25 декабря. Каждому бойцу будет выплачено один миллион рублей. Накануне губернатор московской области Андрей Воробьёв объявил о инициативе во время встречи с военнослужащими.

"Каждый доброволец полка Московской области получит выплату в размере одного миллиона рублей. Это элитное подразделение создается для выполнения боевых задач. Полк Московской области находится под особым контролем. Это касается как дооснащения, так и постоянного взаимодействия. Мы уделяем особое внимание и семьям", - заявил Воробьёв.

Добровольцы проходят первоначальную подготовку в Подмосковье. Для проведения тренировок привлечены опытные инструкторы, участвовавшие в боевых действиях. Некоторые бойцы проходят подготовку в учебных центрах, таких как механики и артиллеристы. После завершения формирования в Подмосковье военнослужащие отправятся на полигон, где пройдут учения с использованием тяжелой техники и вооружения. По окончании таких боевых тренировок полк Московской области будет направлен в зону СВО для выполнения боевых задач. П

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