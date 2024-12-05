«Допелся»: SHAMAN-а не зовут на новогодние корпоративы

С приближением Нового года концертные площадки и корпоративные вечеринки начинают заполняться звёздами шоу-бизнеса. Однако на этот раз в списке самых востребованных артистов наблюдаются неожиданные изменения.

Концертный директор Сергей Лавров рассказал, что у SHAMAN (Ярослава Дронова), который ещё недавно собирал аншлаги, в этом году значительно меньше новогодних корпоративов.

Почему SHAMAN теряет популярность?

Сергей Лавров объяснил снижение спроса на выступления SHAMAN двумя основными причинами:

Усталость от однообразия. По словам Лаврова, аудитория и заказчики устали от «песенного патриотизма», ставшего визитной карточкой артиста.

Высокая стоимость. Гонорар SHAMAN за один концерт составляет €100 тысяч (более 11,6 млн рублей), что отпугивает многих организаторов.

Для сравнения, Леонид Агутин, чья программа более универсальна, пользуется большим спросом — у него запланировано около 20 выступлений на Новый год.

Кто в тренде на новогодних корпоративах?

В этом году особую популярность приобрела Наталья Куртукова, автор хита «Матушка-земля». Её гонорары варьируются от 3 до 5 миллионов рублей, что делает её востребованным выбором для организаторов. Среди других популярных исполнителей выделяются:

Сергей Жуков — лидер группы «Руки вверх» остаётся любимцем публики.

Леонид Агутин — артист, который сочетает узнаваемые хиты с доступной ценой.

Люся Чеботина — её яркие выступления привлекают внимание молодых аудиторий.

Группа «Комбинация» — идеальный вариант для вечеринок в стиле 90-х.

Дима Билан и Мари Краймбрери — оба артиста сохраняют позиции в топе благодаря своей популярности и ярким номерам.

Как изменился рынок новогодних мероприятий?

С каждым годом рынок корпоративных выступлений становится всё более конкурентным. Организаторы всё чаще ищут артистов, способных предложить оригинальные шоу и яркие номера. При этом важную роль играют и гонорары, которые могут серьёзно повлиять на выбор звезды для вечеринки.

Артисты, чьи выступления доступны для широкой аудитории и отражают разнообразные музыкальные стили, занимают лидирующие позиции. Песенный патриотизм, несмотря на свою популярность в определённый момент, теряет актуальность для формата новогодних мероприятий.

Кто станет главным героем новогодних праздников?

SHAMAN, несмотря на высокую стоимость своих выступлений, уступает позиции более универсальным артистам. Новый год станет временем для ярких шоу от таких звёзд, как Сергей Жуков, Леонид Агутин и Наталья Куртукова. Эти артисты, совмещающие доступность и популярность, стали настоящими фаворитами среди организаторов корпоративов.

