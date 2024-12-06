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«Допелся»: певца SHAMAN-а не зовут на новогодние корпоративы

Праздничный сезон традиционно становится золоты...

dzen.ru

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Праздничный сезон традиционно становится золотым временем для артистов, которые выступают на новогодних корпоративах. Однако в 2024 году рынок звездных выступлений демонстрирует неожиданные тенденции: одни исполнители стремительно теряют заказы, а другие, напротив, становятся главными героями сезона.

SHAMAN: от звезды патриотизма к упадку популярности

Известный исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов), чей образ прочно ассоциируется с патриотическими песнями, в этом году столкнулся с сокращением количества корпоративных предложений. По словам его концертного директора Сергея Лаврова, причина в том, что многие заказчики начали уставать от однообразного репертуара, который не всегда соответствует атмосфере новогоднего праздника.

Стоимость выступлений также сыграла свою роль.

Цена концерта SHAMAN составляет около €100 тысяч (более 11,6 млн рублей), что делает его выступления недоступными для многих компаний.

Концертный директор отметил, что высокая цена и «песенный патриотизм» ограничили спрос на артиста в этом сезоне.

Лидеры новогоднего сезона: кто в тренде?

Среди самых востребованных артистов этого года оказался Леонид Агутин.

У Агутина запланировано около 20 выступлений, что делает его одним из лидеров сезона.
Его разнообразный репертуар и демократичная цена на выступления привлекают широкий круг организаторов.

Главным открытием года стала Наталья Куртукова, автор хита «Матушка-земля».

Цена её выступления варьируется от 3 до 5 миллионов рублей, что значительно ниже, чем у SHAMAN, но при этом достаточно высока для массового интереса.
Куртукова стала одной из главных фавориток среди заказчиков, её энергичные выступления и свежий репертуар идеально подходят для новогодних вечеринок.

Кто ещё востребован на корпоративах?

Среди артистов, активно занятых в этом сезоне, оказались:

  • Сергей Жуков: лидер группы «Руки Вверх» продолжает оставаться популярным благодаря ностальгическим хитам.
  • Леонид Агутин: его выступления подходят как для камерных, так и для масштабных мероприятий.
  • Люся Чеботина: молодая звезда радует публику современными хитами.
  • Группа «Комбинация»: вечные хиты вроде «Бухгалтера» делают их желанными гостями на праздниках.
  • Дима Билан: стабильно входит в число фаворитов, предлагая качественное шоу.
  • Мари Краймбрери: её яркий стиль и популярные треки привлекают молодую аудиторию.

Тенденции корпоративного рынка 2024

Этот год демонстрирует явный тренд на умеренные цены и разнообразие репертуара. Заказчики всё чаще выбирают артистов, чьи выступления соответствуют атмосфере праздника, и готовы оплачивать услуги звезд, способных создать уникальное настроение.

Ключевые факторы успеха:

  • Гибкость в цене: Наталья Куртукова и Леонид Агутин демонстрируют, что доступный ценник расширяет аудиторию.
  • Разнообразие репертуара: заказчики ищут артистов, способных удивить и не повторяться.
  • Соответствие настроению: лёгкие и весёлые песни становятся фаворитами сезона.

Что ждет артистов дальше?

Рынок корпоративных мероприятий продолжает адаптироваться под запросы организаторов. Артистам важно следить за актуальными тенденциями и подстраивать свой репертуар под ожидания аудитории.

Для SHAMAN наступивший спад может стать сигналом к переосмыслению творческого подхода, в то время как звёзды вроде Натальи Куртуковой и Леонида Агутина продолжают укреплять свои позиции на корпоративном Олимпе.

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