Домашние вампиры, высосут всю вашу кровь: названы 10 опасных растений, которые могут быть у вас дома
pokayadoma.ru
В мире комнатных растений не все так безоблачно, как кажется на первый взгляд.
Среди зеленых питомцев встречаются настоящие «домашние вампиры» – растения, которые, согласно народным поверьям и некоторым исследованиям, могут негативно влиять на здоровье и самочувствие человека.
Представляем вам десять комнатных растений, о которых стоит знать каждому, кто заботится о гармонии в своем доме.
- Диффенбахия – несмотря на свою привлекательность, считается, что это растение может поглощать положительную энергию из помещения, особенно если его поставить в спальне или детской комнате.
- Монстера – популярное декоративное растение, которое, по мнению некоторых исследователей, может создавать атмосферу тревоги и напряжения.
- Фикус – хотя фикус считается символом уюта, некоторые виды этого растения могут вызывать усталость и леность, поэтому их не рекомендуется размещать в рабочих зонах.
- Алоэ – известно своими целебными свойствами, но в народе говорят, что в спальне алоэ может вызывать бессонницу и чувство тревоги.
- Сансевиерия (Тещин язык) – несмотря на свою способность очищать воздух, считается, что сансевиерия может поглощать энергию и вызывать конфликты в доме.
- Кактусы – хотя их часто держат в доме для защиты от электромагнитного излучения, существует вера, что кактусы могут «выстреливать» отрицательной энергией, особенно если расположены неправильно.
- Ивы комнатные – эти растения могут создавать атмосферу грусти и ностальгии, что не лучшим образом сказывается на общем настроении в доме.
- Плющ – считается, что плющ может вытягивать жизненные силы из человека, особенно если растет в спальне или месте, где вы часто отдыхаете.
- Орхидеи – хотя они и ценятся за свою красоту, некоторые верят, что орхидеи могут накапливать негативную энергию, особенно ночью.
- Антуриум – известен как «цветок страсти», может усиливать эмоциональные переживания, что не всегда полезно для гармонии в доме.
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