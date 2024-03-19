Домашние вампиры, высосут всю вашу кровь: названы 10 опасных растений, которые могут быть у вас дома

В мире комнатных растений не все так безоблачно, как кажется на первый взгляд.

Среди зеленых питомцев встречаются настоящие «домашние вампиры» – растения, которые, согласно народным поверьям и некоторым исследованиям, могут негативно влиять на здоровье и самочувствие человека.

Представляем вам десять комнатных растений, о которых стоит знать каждому, кто заботится о гармонии в своем доме.