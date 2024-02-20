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Домашние вампиры: эти вещи в ваших квартирах крадут здоровье и долголетие

Домашние вампиры: эти вещи в ваших квартирах крадут здоровье и долголетие

hochyvseznat.ru

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Было названо несколько домашних предметов и устройств, которые, несмотря на свою широкую распространенность, могут оказывать негативное воздействие на ваше здоровье и здоровье ваших близких.

  • Пластиковые контейнеры для пищевых продуктов: Некоторые виды пластика содержат вредные химические вещества, которые могут переходить в пищевые продукты, особенно при нагревании. Эти вещества могут быть ассоциированы с различными проблемами с гормональным балансом и репродуктивной системой.
  • Пластиковые игрушки: подобно пластиковым контейнерам, пластиковые игрушки могут содержать вредные химические вещества, которые могут быть опасны для здоровья детей, особенно если они кусают или грызут игрушки.
  • Домашние растения: некоторые растения могут быть ядовитыми для человека, особенно для детей и животных, если они случайно съедают их листья или стебли. Например, многие виды лилий и филодендроны могут вызвать отравление при контакте с кожей или употреблении.
  • Антипригарная посуда: эти кастрюли и сковородки, хоть и удобны в использовании, могут быть опасны для здоровья из-за использования политетрафторэтилена (ПТФЭ) в их антипригарном покрытии. При нагревании до высоких температур они могут выделять токсичные газы, которые могут повредить органы, включая печень и почки.
  • Освежители воздуха: многие освежители воздуха содержат вредные химические вещества, такие как фталаты, которые могут накапливаться в организме и привести к проблемам с легкими, почками и нервной системой, а также увеличить риск развития рака.
  • Мыло с антибактериальным эффектом: недавние исследования показывают, что антибактериальные мыла могут способствовать развитию устойчивости к антибиотикам и повреждению кожи и слизистых оболочек.
  • Очистители воздуха: коррозионные ингредиенты, содержащиеся в некоторых очистителях воздуха, могут вызывать ожоги кожи и глаз, а также наносить вред легким и дыхательным путям.
  • Увлажнители воздуха: некоторые увлажнители могут приводить к накоплению минералов в воздухе, что может быть вредно для легких и дыхательных путей, особенно для младенцев.

Эти предметы и устройства, хотя и обеспечивают удобство в быту, требуют осторожного использования, чтобы избежать потенциального вреда для здоровья, сообщает pg11.

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