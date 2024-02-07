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· Ульяна Сенько

Домашние вампирята: названы шесть вещей в доме, которые воруют ваше здоровье день за днем

Домашние вампирята: названы шесть вещей в доме, которые воруют ваше здоровье день за днем

organserdce.com

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Стало известно, что большое количество бытовых домашних предметов, которыми мы привыкли пользоваться каждый день, могут оказаться причинами нашего плохого самочувствия и проблем со здоровьем, сообщили в progorod43.

Посуда с антипригарным покрытием: При нагревании этого типа посуды может выделяться политетрафторэтилен (ПТФЭ), который является токсичным и может вызвать проблемы со здоровьем, включая раковые заболевания и повреждения органов.

Очистители воздуха и освежители воздуха: Некоторые из них содержат вредные химические вещества, такие как формальдегид или VOC (органические соединения, углеводороды), которые могут вызывать раздражение дыхательных путей и другие проблемы со здоровьем при длительном вдыхании.

Пластиковые игрушки: Они могут содержать токсичные вещества, такие как фталаты или суррогаты, которые могут выделяться при контакте с кожей или при попадании в рот, особенно у детей, и вызывать различные заболевания.

Увлажнители воздуха: Могут накапливать вредные минералы в легких, особенно у младенцев, что может привести к проблемам со здоровьем.

Нафталин, который россияне предпочитают использовать в виде нафталиновых шариков, используемых для борьбы с тараканами и бельевыми клещами, может вызвать отравление и раковые заболевания, а его пары - различные неприятные симптомы.

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