Домашние вампирята: названы шесть вещей в доме, которые крадут ваше здоровье день за днем

Progorod43 сообщает названия бытовых продуктов и посуды, которые могут нанести вред здоровью.

Посуда с антипригарным покрытием:

При использовании посуды с антипригарным покрытием следует соблюдать осторожность, так как политетрафторэтилен (ПТФЭ) при нагревании выделяет токсичные вещества. Это вещество может представлять опасность возникновения раковых опухолей и повреждения печени и почек.

Мыло с антибактериальным эффектом:

Могут провоцировать развитие устойчивых к антибиотикам бактерий и вызывать различные заболевания кожи и слизистых оболочек.

Освежители воздуха:

Содержат вредные химические вещества, которые могут повредить легкие, почки и нервную систему, а также повлиять на гормональный баланс, повышая риск развития рака и нарушений репродуктивной функции.

Очистители воздуха:

Могут содержать едкие вещества, способные вызвать ожоги, повредить легкие и дыхательную систему и нанести вред окружающей среде.

Увлажнители воздуха:

Могут откладывать вредные минералы в легких, особенно у младенцев.

Нафталин:

Нафталин, содержащийся в нафталиновых шариках, который используют от тараканов и бельевых клещей, может вызвать отравление и рак. Его пары могут вызывать целый ряд симптомов, включая тошноту, головокружение и затрудненное дыхание.

Эти предметы и устройства могут представлять опасность для организма при неправильном использовании или длительном воздействии. При их использовании важно соблюдать меры предосторожности.