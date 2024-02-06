Домашние вампирята: названы шесть вещей в доме, которые крадут ваше здоровье день за днем
mykaleidoscope.ru
Progorod43 сообщает названия бытовых продуктов и посуды, которые могут нанести вред здоровью.
- Посуда с антипригарным покрытием:
При использовании посуды с антипригарным покрытием следует соблюдать осторожность, так как политетрафторэтилен (ПТФЭ) при нагревании выделяет токсичные вещества. Это вещество может представлять опасность возникновения раковых опухолей и повреждения печени и почек.
- Мыло с антибактериальным эффектом:
Могут провоцировать развитие устойчивых к антибиотикам бактерий и вызывать различные заболевания кожи и слизистых оболочек.
- Освежители воздуха:
Содержат вредные химические вещества, которые могут повредить легкие, почки и нервную систему, а также повлиять на гормональный баланс, повышая риск развития рака и нарушений репродуктивной функции.
- Очистители воздуха:
Могут содержать едкие вещества, способные вызвать ожоги, повредить легкие и дыхательную систему и нанести вред окружающей среде.
- Увлажнители воздуха:
Могут откладывать вредные минералы в легких, особенно у младенцев.
- Нафталин:
Нафталин, содержащийся в нафталиновых шариках, который используют от тараканов и бельевых клещей, может вызвать отравление и рак. Его пары могут вызывать целый ряд симптомов, включая тошноту, головокружение и затрудненное дыхание.
Эти предметы и устройства могут представлять опасность для организма при неправильном использовании или длительном воздействии. При их использовании важно соблюдать меры предосторожности.