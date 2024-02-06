Новости России
· Ульяна Сенько

Домашние вампирята: названы шесть вещей в доме, которые крадут ваше здоровье день за днем

Домашние вампирята: названы шесть вещей в доме, которые крадут ваше здоровье день за днем

mykaleidoscope.ru

Подписаться в Telegram

Progorod43 сообщает названия бытовых продуктов и посуды, которые могут нанести вред здоровью.

  • Посуда с антипригарным покрытием:

При использовании посуды с антипригарным покрытием следует соблюдать осторожность, так как политетрафторэтилен (ПТФЭ) при нагревании выделяет токсичные вещества. Это вещество может представлять опасность возникновения раковых опухолей и повреждения печени и почек.

  • Мыло с антибактериальным эффектом:

Могут провоцировать развитие устойчивых к антибиотикам бактерий и вызывать различные заболевания кожи и слизистых оболочек.

  • Освежители воздуха:

Содержат вредные химические вещества, которые могут повредить легкие, почки и нервную систему, а также повлиять на гормональный баланс, повышая риск развития рака и нарушений репродуктивной функции.

  • Очистители воздуха:

Могут содержать едкие вещества, способные вызвать ожоги, повредить легкие и дыхательную систему и нанести вред окружающей среде.

  • Увлажнители воздуха:

Могут откладывать вредные минералы в легких, особенно у младенцев.

  • Нафталин:

Нафталин, содержащийся в нафталиновых шариках, который используют от тараканов и бельевых клещей, может вызвать отравление и рак. Его пары могут вызывать целый ряд симптомов, включая тошноту, головокружение и затрудненное дыхание.

Эти предметы и устройства могут представлять опасность для организма при неправильном использовании или длительном воздействии. При их использовании важно соблюдать меры предосторожности.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Интересное в Казани

59 минут назад

О вашей улыбке - с улыбкой: рассказываем об уникальных возможностях современной имплантации в Казани

заявка на избавление от тараканов

Новости Татарстана

день назад

В Казани скончалась медсестра отделения реанимации РКБ

Новости Татарстана

день назад

Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-7 под Казанью

монтаж потолка гкл цена за м2 в Москве

Новости Татарстана

день назад

Жители сел под Казанью не могут уехать в город

Новости Татарстана

день назад

После массовой драки у казанского ресторана возбуждено уголовное дело

Новости Татарстана

4 часа назад

Бастрыкин поручил доложить о деле на мать, избившую своего ребенка

Новости Татарстана

23 часа назад

Прокуратура начнет проверку по факту убийства собак в Татарстане
Лонгриды
день назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

34 минуты назад

В Казани обрушилась крыша пункта приема металла

Интересное в Казани

59 минут назад

О вашей улыбке - с улыбкой: рассказываем об уникальных возможностях современной имплантации в Казани

Новости Татарстана

59 минут назад

Из-за снегопада в метро Казани введут дополнительные поезда

Новости Татарстана

2 часа назад

С начала февраля на Казань обрушилась треть месячной нормы осадков
«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана
Лонгриды
6 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

2 часа назад

Пожилой болельщик скончался после хоккейного матча в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане представили план Казанской агломерации до 2050 года

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане подготовят земли под строительство 1,2 тысячи домов
“Все, что сегодня делает моя команда, сперва я проделала сама”: как обычная сотрудница банка из Казани основала строительную компанию
Интересное в Казани
6 дней назад

“Все, что сегодня делает моя команда, сперва я проделала сама”: как обычная сотрудница банка из Казани основала строительную компанию