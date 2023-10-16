Новости России
· Ульяна Сенько

«Должны призвать 1-3 млн человек»: военкоры поделились планами по новой волне мобилизации

«Должны призвать 1-3 млн человек»: военкоры поделились планами по новой волне мобилизации

ptoday.ru

Подписаться в Telegram

Представители власти Российской Федерации утверждают, что мобилизация для участия в Специальной военной операции на Украине не требуется, так как ранее было набрано достаточное количество военнослужащих. Тем не менее военные корреспонденты и блогеры не согласны с данной позицией властей России: они настаивают на призыве на военную службу трех миллионов граждан РФ.

Успокаивать настаивающих на дополнительной всеобщей мобилизации вынуждены представители самых высоких правительственных должностей и военных званий. Власти России уверяют, что количества набранных на службу контрактников достаточно для выполнения задач в зоне СВО на Украине, а основной упор государство делает на повышение уровня и укрепление оборонной промышленности внутри страны.

Тем не менее некоторые военкоры и блогеры, работающие на Украине, считают, что количество набранных контрактников на данный момент недостаточное. По их мнению, в свете того, что Россия присоединила новые регионы и нуждается в освобождении контролируемых Украиной территорий, нужна всеобщая мобилизация, где для победы нужно призвать 1-3 млн человек, а также необходимо перевести всю экономику на военный путь. Критикующие позицию властей РФ утверждают, что отказ от мобилизации создает неравенство среди граждан, где некоторые вынуждены рисковать своей жизнью, а другие продолжают жить как обычно, сказано в телеграмм-канале «Verum Regnum».

Позицию призывающих к новой волне мобилизации активно поддерживает специальный корреспондент «RTVI» Алексей Сочнев. Он утверждает, что российская армия присоединила новые регионы - ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, где большая часть территорий находится под контролем ВСУ, а для их освобождения набранных в российскую армию солдат не хватит.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

10 часов назад

Знакомы ли вы со столицей Татарстана? Тест на знание киноистории Казани

Полезное

12 часов назад

Эксперт iGaming-индустрии Oscar Festas создал платформу, где делится рейтингами новых казино

как сделать сетку от тараканов в потолочную встроенную вентиляцию

Лонгриды

3 часа назад

Обливателям бомжа грозит до 15 лет: стали известны подробности смерти бездомного

Полезное

3 дня назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

стоимость установки септика в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани нашли тела убитых мужчин: трупы нашел сын-подросток одной из жертв

Новости Казани

день назад

В Казани сбита женщина с коляской, шестимесячный младенец выпал на дорогу

Новости Казани

день назад

В Казани стал дешевле кофе

Новости Казани

день назад

Канатную дорогу в Казани планируют построить компании из Европы

Новости Казани

8 часов назад

Изображение Казани появится на новой банкноте достоинством 1 тысяча рублей
Лонгриды
3 часа назад

Обливателям бомжа грозит до 15 лет: стали известны подробности смерти бездомного

Обливателям бомжа грозит до 15 лет: стали известны подробности смерти бездомного

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане месячная инфляция начала ускоряться

Полезное

12 часов назад

Эксперт iGaming-индустрии Oscar Festas создал платформу, где делится рейтингами новых казино

Новости Казани

5 часов назад

В Казани школьники перейдут на дистант из-за отключения воды

Новости Казани

5 часов назад

В аэропорту Казани задержали пассажира из Туркменистана, который вез 26 килограммов хлопка
В МИД названы сроки утверждения списка кандидатов в новые партнеры БРИКС: их огласят в Казани
Новости Казани
6 часов назад

В МИД названы сроки утверждения списка кандидатов в новые партнеры БРИКС: их огласят в Казани

Новости Казани

5 часов назад

40-летнего казанца осудили за убийство товарища

Новости Казани

5 часов назад

В Казани пенсионерка попала под колеса авто, переходя дорогу в неположенном месте

Новости Казани

6 часов назад

В Казани 163 садика нуждаются в ремонте
Казанцам рассказали, как купить собственный дом комфорт-класса с участком за 7 млн рублей
Интересное в Казани
5 дней назад

Казанцам рассказали, как купить собственный дом комфорт-класса с участком за 7 млн рублей