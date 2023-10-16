«Должны призвать 1-3 млн человек»: военкоры поделились планами по новой волне мобилизации

Представители власти Российской Федерации утверждают, что мобилизация для участия в Специальной военной операции на Украине не требуется, так как ранее было набрано достаточное количество военнослужащих. Тем не менее военные корреспонденты и блогеры не согласны с данной позицией властей России: они настаивают на призыве на военную службу трех миллионов граждан РФ.

Успокаивать настаивающих на дополнительной всеобщей мобилизации вынуждены представители самых высоких правительственных должностей и военных званий. Власти России уверяют, что количества набранных на службу контрактников достаточно для выполнения задач в зоне СВО на Украине, а основной упор государство делает на повышение уровня и укрепление оборонной промышленности внутри страны.

Тем не менее некоторые военкоры и блогеры, работающие на Украине, считают, что количество набранных контрактников на данный момент недостаточное. По их мнению, в свете того, что Россия присоединила новые регионы и нуждается в освобождении контролируемых Украиной территорий, нужна всеобщая мобилизация, где для победы нужно призвать 1-3 млн человек, а также необходимо перевести всю экономику на военный путь. Критикующие позицию властей РФ утверждают, что отказ от мобилизации создает неравенство среди граждан, где некоторые вынуждены рисковать своей жизнью, а другие продолжают жить как обычно, сказано в телеграмм-канале «Verum Regnum».

Позицию призывающих к новой волне мобилизации активно поддерживает специальный корреспондент «RTVI» Алексей Сочнев. Он утверждает, что российская армия присоединила новые регионы - ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, где большая часть территорий находится под контролем ВСУ, а для их освобождения набранных в российскую армию солдат не хватит.