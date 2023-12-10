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· Артем Акчурин

Долгожданная демобилизация? Стало известно, когда мобилизованных вернут домой

Долгожданная демобилизация? Стало известно, когда мобилизованных вернут домой

crimea.ria.ru

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Пленум Верховного Суда РФ принял постановление, в котором поясняется, что мобилизация не была окончена и когда мобилизованные бойцы смогут вернуться домой. Об этом пишет ngs.ru.

Исходя из принятого документа, мобилизационные мероприятия еще не были окончены, так как их начало и завершение устанавливается только после официально указа Президента РФ.

Частичная мобилизация была объявлена Владимиры Путиным 21 сентября 2022 года в связи с СВО на Украине. После чего в октябре Глава минобороны Шойгу объявил, что мобилизация завершилась и план по ней был выполнен. Слово министра были подтверждены Верховным Главнокомандующим.

Стоит отметить, что официальных указов по поводу завершения мобилизации не следовало. Из-за чего Верховный Пленум Верховного суд дал постановление, что всероссийский призыв продолжается. Кроме того, было объяснено, что в указе о начале частичной мобилизации 2022 года гласит, что все призванные на контрактной или добровольческой основе смогут покинуть зону боевых действий только после ее окнчания, а также если у них имеются следующие законные причины для этого:

  • при достижении ими предельного возраста (для рядовых это 50 лет, а для младших офицеров — 60 лет);
  • по состоянию здоровья (если будут признаны негодными к дальнейшей службе);
  • в связи со вступлением в силу приговора суда о лишении свободы для мобилизованного.

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