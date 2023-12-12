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Долгожданная демобилизация? Стало известно, когда мобилизованных могут вернуть домой

Долгожданная демобилизация? Стало известно, когда мобилизованных могут вернуть домой

shraibikus.com

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Частичная мобилизация в России была объявлена осенью 2022 года для набора граждан России в Вооруженные силы РФ, чтобы стабилизировать обстановку в зоне СВО на Украине, а также для защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий. В октябре того же года Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что планы по набору военнослужащих завершены, и призыв в армию завершен. Его слова подтвердил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Однако сроки возвращения мобилизованных домой названы не были.

Верховный суд РФ разобрался в этих вопросах и опубликовал постановление, в котором поставил в них точки. А именно, согласно документу, россияне, призванные на службу в ВС РФ осенью 2022 года покинут зону СВО после завершения боевых действий, что указано в приказе о начале частичной мобилизации. Вместе с тем установлено три случая, при которых военнослужащих могут вернуть домой еще до окончания Спецоперации. К ним относятся: достижение возрастной границы, признание негодным по здоровью, и вынесение судом приговора о лишении свободы.

Что же касается мобилизации: пленум Верховного суда также дал окончательный ответ на вопрос о ее продолжении. Всероссийский призыв на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации продолжается, так как Президент страны не подписывал официальных приказов о его завершении.

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