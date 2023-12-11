Частичная мобилизация в Российской Федерации была объявлена в сентябре 2022 года Президентом Владимиром Путиным. В октябре того же года Глава Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что планы по набору людей в Вооруженные силы РФ были выполнены, и масштабный призыв завершен, затем его слова устно подтвердил Верховный Главнокомандующий Путин.

Тем не менее, Верховный суд Российской Федерации опубликовал постановление пленума, другими словами, собрания всех судей, в котором содержится объяснение и подтверждение тому, что мобилизация в России не завершилась.

В первую очередь постановление пленума Верховного суда предназначено для региональных и местных судов для разбирательств уголовных преступлений со стороны мобилизованных. Но документ содержит также информацию о том, когда и в каких случаях мобилизованные осенью 2022 года покинут боевые зоны на Украине, а также, как было сказано выше, почему всероссийский призыв не закончился и продолжается до сих пор.

Согласно постановлению, процесс демобилизации отдельных военнослужащих в зоне СВО может начаться только после завершения вооруженного столкновения. До окончания Спецоперации мобилизованные смогут вернуться домой при достижении предельного возраста, при негодности по здоровью, а также при получении приговора суда о лишении свободы за преступление.

Верховный суд также объяснил, что масштабные мероприятия по призыву военнообязанных запаса на службу в ВС РФ могут начаться только после официального указа Президента, иначе говоря, документа, и закончиться они могут аналогично - после письменного приказа Главы государства. Владимир Путин заявил, что мобилизация закончилась только устно, поэтому пленум постановил, что всероссийский призыв продолжается.