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Докажи, что способен водить: автомобилистам хотят ужесточить медицинскую комиссию

В России разгорается дискуссия вокруг инициативы вице-спикера Госдумы от партии «Новые люди» по ужесточению медицинского контроля за водителями старше 80 лет.

dzen.ru

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В России разгорается дискуссия вокруг инициативы вице-спикера Госдумы от партии «Новые люди» по ужесточению медицинского контроля за водителями старше 80 лет.

Законопроект предлагает внести изменения в закон «О безопасности дорожного движения», чтобы снизить количество аварий с участием пожилых людей.

Суть поправок заключается в обязательном прохождении водителями этой возрастной категории расширенного медицинского осмотра. В частности, предлагается проверять не только зрение, слух и скорость реакции, но и выявлять возможные проблемы с сердцем и когнитивные нарушения, например, деменцию.

Авторы инициативы ссылаются на данные Минздрава, подтверждающие возрастное ухудшение когнитивных функций. В то же время, действующее законодательство обязывает россиян проходить медосмотр для продления водительских прав лишь раз в 10 лет, вне зависимости от возраста. Нарушение этого правила грозит штрафом до 15 тысяч рублей.

Интересно, что в некоторых странах уже действуют более строгие правила. Так, в Испании водители старше 65 лет проходят медосмотр каждые пять лет, а в Великобритании граждане старше 75 лет сдают экзамен на знание ПДД.

Пока неизвестно, будут ли приняты предложенные поправки. Однако если это произойдет, они, возможно, положительно скажутся на статистике ДТП с участием пожилых водителей, сообщает «Блокнот Новороссийск».

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