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Докажи, что нет деменции: водителям хотят ужесточить медицинскую комиссию

В рамках инициативы, предложенной вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым от партии «Новые люди», рассматривается законопроект, направленный на изменение текущих норм медицинского освидетельствования для водителей.

florcvet.ru

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В рамках инициативы, предложенной вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым от партии «Новые люди», рассматривается законопроект, направленный на изменение текущих норм медицинского освидетельствования для водителей, достигших возраста 80 лет.

Предложение включает модификации статьи федерального закона «О безопасности дорожного движения».

Суть законопроекта заключается в введении обязательных медицинских проверок для водителей данной возрастной категории с целью идентификации заболеваний, вроде деменции или сердечных проблем, которые могут негативно влиять на их способность безопасно управлять автомобилем. В описательной части проекта упоминаются статистические данные Минздрава, указывающие на снижение реакции, зрения, слуха и когнитивных функций у старшего поколения.

Согласно текущему законодательству РФ, медосмотры для водителей проходят каждые десять лет в связи с обновлением водительских прав. Нарушение этого порядка и вождение без действительного удостоверения могут привести к штрафам в размере от 5 000 до 15 000 рублей.

Для контекста, например, в Испании после достижения 65 лет автомобилисты обязаны проходить медицинские осмотры каждые 5 лет, тогда как в Великобритании для лиц старше 75 лет требуется прохождение теста на знание правил дорожного движения. Ожидается, что такие меры могут способствовать уменьшению количества аварий, в которых участвуют пожилые водители, сообщает bloknot-novorossiysk.

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