Добавляю в тарелку 2 ложки, ставлю в микроволновку и наслаждаюсь ее чистотой уже через 5 минут: стала, как из магазина

Чистота микроволновки – это не только вопрос эстетики, но и здоровья. Остатки пищи и жира, которые скапливаются на стенках, могут не только портить внешний вид прибора, но и становиться источником неприятного запаха.

Если вы давно искали простой и быстрый способ, чтобы ваша микроволновка снова выглядела как новая, попробуйте этот проверенный метод, который занимает всего 5 минут!

Как очистить микроволновку за 5 минут

Для этого метода вам понадобятся:

2 столовые ложки уксуса;

чаша с водой;

бумажное полотенце или мягкая тряпка.

Инструкция:

Налейте воду в миску, подходящую для использования в микроволновке. Добавьте 2 столовые ложки уксуса в воду. Поставьте миску в микроволновку и включите прибор на максимальную мощность на 5 минут. После завершения работы микроволновки оставьте миску внутри еще на пару минут, чтобы пар успел размягчить загрязнения. Откройте дверцу и вытрите все внутренние поверхности бумажным полотенцем или мягкой тряпкой.

Почему это работает?

Уксус обладает мощными антисептическими и обезжиривающими свойствами. Пар, который образуется при нагревании раствора, размягчает жир и остатки пищи, делая их легко удаляемыми. В результате микроволновка становится чистой, блестящей и лишенной неприятных запахов.

Советы для поддержания чистоты:

Регулярно протирайте внутренние поверхности после каждого использования.

Используйте крышку для разогрева блюд, чтобы избежать разбрызгивания пищи.

Раз в неделю проводите «уксусную чистку», чтобы избежать накопления жира и налета.

Этот простой лайфхак поможет вам содержать микроволновку в идеальной чистоте без лишних затрат времени и денег. Попробуйте уже сегодня, и ваша техника снова будет выглядеть как новая!

