Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Добавляю в тарелку 2 ложки, ставлю в микроволновку и наслаждаюсь ее чистотой уже через 5 минут: стала, как из магазина

Чистота микроволновки – это не только вопрос эс...

izdoski.com

Подписаться в Telegram

Чистота микроволновки – это не только вопрос эстетики, но и здоровья. Остатки пищи и жира, которые скапливаются на стенках, могут не только портить внешний вид прибора, но и становиться источником неприятного запаха.

Если вы давно искали простой и быстрый способ, чтобы ваша микроволновка снова выглядела как новая, попробуйте этот проверенный метод, который занимает всего 5 минут!

Как очистить микроволновку за 5 минут

Для этого метода вам понадобятся:

  • 2 столовые ложки уксуса;
  • чаша с водой;
  • бумажное полотенце или мягкая тряпка.

Инструкция:

  1. Налейте воду в миску, подходящую для использования в микроволновке.
  2. Добавьте 2 столовые ложки уксуса в воду.
  3. Поставьте миску в микроволновку и включите прибор на максимальную мощность на 5 минут.
  4. После завершения работы микроволновки оставьте миску внутри еще на пару минут, чтобы пар успел размягчить загрязнения.
  5. Откройте дверцу и вытрите все внутренние поверхности бумажным полотенцем или мягкой тряпкой.

Почему это работает?

Уксус обладает мощными антисептическими и обезжиривающими свойствами. Пар, который образуется при нагревании раствора, размягчает жир и остатки пищи, делая их легко удаляемыми. В результате микроволновка становится чистой, блестящей и лишенной неприятных запахов.

Советы для поддержания чистоты:

  • Регулярно протирайте внутренние поверхности после каждого использования.
  • Используйте крышку для разогрева блюд, чтобы избежать разбрызгивания пищи.
  • Раз в неделю проводите «уксусную чистку», чтобы избежать накопления жира и налета.

Этот простой лайфхак поможет вам содержать микроволновку в идеальной чистоте без лишних затрат времени и денег. Попробуйте уже сегодня, и ваша техника снова будет выглядеть как новая!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

2 часа назад

Члены жюри были в восторге: китаист из Казани рассказал о победе в конкурсе переводчиков

Новости России

6 часов назад

Клиенты Т2 могут купить SIM-карту с саморегистрацией по выгодной цене в «Чижике»

мозг таракана

Новости Татарстана

день назад

22-летняя Алина Загитова рассказала о том, что она очень любит

Важное в РТ

2 дня назад

МТС Travel запустил цифровой гастрономический гид по Казани

уроки китайского языка в Ростове-на-Дону

Новости Казани

10 часов назад

Главдортранс получил штраф за установку шумозащитных экранов в Казани

Новости Казани

день назад

С 22 ноября изменится расписание пригородного поезда Ижевск — Казань

Новости Татарстана

день назад

Известный футбольный болельщик 86-летний Яшар Муратов умер

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане 26 ноября ударят морозы

Новости Казани

день назад

44-летнему подполковнику из Казани присвоили Героя России
Лонгриды
день назад

Путешествие по Закамью: редакция ProKazan оценила технологичность крупных городов

Татарстан в очередной раз попал в тройку лидеро...

Новости Казани

7 часов назад

Власти избавились от бывшей базы «Городского благоустройства» за 346 млн

Лонгриды

день назад

Путешествие по Закамью: редакция ProKazan оценила технологичность крупных городов

Новости Казани

7 часов назад

Жительницу Казани обвинили в фиктивной постановке на учет 1 828 мигрантов

Новости Татарстана

9 часов назад

В Нижнекамске 10-летняя девочка получила перелом и сотрясение после ДТП
В Татарстане 22 ноября объявили штормовое преду...
Новости Татарстана
9 часов назад

В Татарстане 22 ноября объявили штормовое предупреждение из-за ветра до 25 м/с

Новости Казани

11 часов назад

Главдортранс оштрафовал ФАС РТ за установку шумозащитных экранов у «Миллениума»

Новости Казани

11 часов назад

За вывоз снега со дворов с казанцев хотят брать по 300 рублей

Новости Татарстана

11 часов назад

Для самозанятых из Казани пройдет интенсив с подарками
Какие направления пригорода Казани перспективны?
Новости Татарстана
6 дней назад

Какие направления пригорода Казани перспективны?