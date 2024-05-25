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Добавят к пенсии по 2170 рублей: затронет и работающих, и неработающих

С начала лета 2024 года пенсионеры в России будут получать дополнительные средства к своим пенсиям.

Яна Лаушкина

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С начала лета 2024 года пенсионеры в России будут получать дополнительные средства к своим пенсиям.

Эта инициатива распространяется на все категории жителей страны, включая тех, кто продолжает заниматься трудовой деятельностью после выхода на пенсию. Сумма доплаты будет автоматически начисляться без учета того, имеет ли пенсионер детей или иждивенцев и составит 2712 рубля. Для семей, где есть дети или внуки, предусмотрены дополнительные льготы. Если ребенок не достиг 18-летнего возраста, дополнительные документы не потребуются. Однако, если подросток становится совершеннолетним и учится на дневной форме в ВУЗе или колледже, необходимо предоставить документы, подтверждающие статус студента. В прошлом выплата приостанавливалась на весь летний период после окончания ребенком обучения в школе, но этот порядок теперь отменен.

Новое решение способствует обеспечению устойчивого дохода в летнее время, когда многие семьи могут столкнуться с финансовыми трудностями из-за переходного периода для студентов, сообщает SevastopolMedia.

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