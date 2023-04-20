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"До этого мы просто развлекались, теперь все будет по-взрослому": названы три признака, говорящие о смене тактики ВС РФ в зоне СВО

Аналитики увидели три признака смены тактики российских военных в зоне СВО
"До этого мы просто развлекались, теперь все будет по-взрослому": названы три признака, говорящие о смене тактики ВС РФ в зоне СВО

Фото: открытые источники

Российский военный эксперт Константин Сивков усмотрел в последних событиях из зоны спецоперации на Украине важную тенденцию - ВС РФ меняют тактику. О выводах эксперта сообщил "Царьград".

Первый признак, который назвал Сивков, касается влияния политиков на события в зоне соприкосновения. Политики почти не принимают решений, которые касаются линий соприкосновения. Военные получили больше свободы в плане тактических решений, оперативных решений и действий.

Второй признак - начало применения Россией бомб свободного падения. Корректируемые снаряды уже довели Киев до исступления, там говорят, что справиться с российскими снарядами не могут, хотя и пытаются.

Третий признак - ликвидация "Кинжалами" подземного бункера НАТО вместе с сотнями офицеров высокого ранга. На Западе стыдливо умалчивают этот факт, но это событие крайне значимое для хода СВО, считает эксперт.

Также ВС РФ ликвидировали склады горючего, сгорели 70 тонн топлива, и теперь западные танки попросту нечем заправлять.

По словам Сивкова, ранее российские авиаторы и наземные войска просто "развлекались", сейчас же начали действовать вполне по-взрослому.

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