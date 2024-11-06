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До чего же это вкусно: два яйца, стакан кефира и мука. Такой пирог в магазине не купить — необычный хачапури

Любите хачапури, но не хотите тратить время и с...

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Любите хачапури, но не хотите тратить время и силы на сложные рецепты? У нас есть для вас необычный и очень простой вариант, который удивит всех: всего два яйца, стакан кефира и немного муки.

Этот пирог — настоящая находка для любителей домашней выпечки, и вряд ли вы найдете такой в магазине.

Ингредиенты для особенного хачапури

Вам понадобятся самые простые ингредиенты, которые легко найти на кухне:

  • 2 яйца
  • 1 стакан кефира (лучше средней жирности для нежности теста)
  • 1,5 стакана муки
  • 200–250 г сыра (подойдет сулугуни, адыгейский или смесь твердых и мягких сыров)
  • 1 чайная ложка соли
  • 1/2 чайной ложки соды

Как приготовить: быстрый пошаговый рецепт

  1. Подготовьте тесто: взбейте яйца в глубокой миске, добавьте кефир, соль и соду, тщательно перемешайте. Затем начинайте понемногу добавлять муку, чтобы получилось однородное, мягкое тесто, напоминающее сметану по консистенции.
  2. Подготовьте сырную начинку: натрите выбранный сыр на крупной терке. Мягкие сорта, такие как сулугуни или адыгейский, можно немного размять вилкой, чтобы начинка была пластичной.
  3. Сборка пирога: на сковороде с антипригарным покрытием или в форме для выпечки смажьте дно маслом. Вылейте половину теста, равномерно распределите по поверхности начинку из сыра, а затем залейте оставшейся частью теста.
  4. Выпекание: поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте примерно 30–35 минут. Готовность можно проверить зубочисткой: она должна выходить из теста сухой. Пирог должен стать золотистым и аппетитно ароматным.
  5. Подача: дайте пирогу немного остыть, нарежьте его на кусочки и подавайте горячим. Этот простой хачапури хорош как самостоятельное блюдо, к нему не нужно добавлять никаких соусов или гарниров — настолько он насыщенный и ароматный.

Секреты и советы

  • Выбор сыра: хачапури приобретет более выразительный вкус, если использовать несколько видов сыра. Попробуйте добавить немного сыра с пикантным оттенком — так блюдо станет ярче.
  • Кефир и сода: эта комбинация помогает тесту «подняться» и делает его особенно мягким. Старайтесь использовать кефир не холодный, а комнатной температуры, чтобы сода лучше взаимодействовала.
  • Альтернатива выпеканию: если у вас нет духовки, такой пирог можно готовить на сковороде с закрытой крышкой, выпекая по 10 минут с каждой стороны на небольшом огне.

Чем этот рецепт отличается от классического хачапури?

Традиционные хачапури, особенно аджарские или имеретинские, требуют значительных усилий в приготовлении теста, замеса и подъема, а также часто используются особые виды сыра. В этом рецепте всего три базовых ингредиента, и приготовить его можно в считанные минуты. Несмотря на простоту, этот хачапури порадует вас своим мягким, слегка слоистым тестом и тянущейся сырной начинкой.

Этот необычный пирог — прекрасный пример, как из самых доступных продуктов можно создать блюдо с характерным вкусом. Доступный и быстрый в приготовлении, он станет хитом на любом столе, ведь его особенность — простота и насыщенный вкус. Попробуйте и убедитесь сами: такой домашний хачапури не сравнится с магазинной выпечкой!

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