До +30 градусов: синоптики предупредили о возвращении адовой жары. Она ударит со дня на день

На этой неделе жители Центральной России, Поволжья, Московской области и Санкт-Петербурга могут готовиться к возвращению летней жары. Температурные показатели значительно возрастут, предвещая наступление долгожданных теплых дней.

Московская область

В столичном регионе столбики термометров покажут до +30 градусов Цельсия. После прохладного периода такой подъем температуры будет ощутимым, добавляя солнечных дней жителям и гостям Москвы. Однако вместе с жарой ожидаются кратковременные ливни и порывы ветра до 10 метров в секунду.

Поволжье

В Татарстане и прилегающих регионах температура воздуха достигнет отметки в +24 градуса Цельсия. Несмотря на то что в Казани дожди не предвидятся, в соседних Ульяновской области, Республике Мордовии и Пензенской области осадки ожидаются, что добавит свежести в последние летние дни.

Санкт-Петербург

Северная столица не останется в стороне от тепловой волны: здесь температура поднимется до +26 градусов Цельсия. Жаркие дни будут сопровождаться мощными порывами ветра и дождями, которые принесут прохладу после знойных дней.

Общие рекомендации

Жителям и гостям всех упомянутых регионов стоит быть готовыми к переменчивой погоде. Несмотря на жару, важно не забывать о зонтах, так как ливни могут начаться внезапно. Также следует обратить внимание на прогнозы ветра, особенно при планировании активностей на открытом воздухе.

Этот период будет благоприятным для отдыха на природе, но важно помнить о мерах предосторожности во время гроз и порывистого ветра. Наслаждайтесь летом, пока оно еще здесь, но оставайтесь в безопасности и следите за погодными обновлениями.