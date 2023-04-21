Песков рассказал, когда будет завершена СВО на Украине

Дмитрий Песков рассказал, когда закончится СВО на Украине
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что одна из целей СВО - недопущение вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Безусловно. Потому что в противном случае это будет представлять собой серьезную, существенную опасность для нашей страны, для ее безопасности", - сказал Песков.
По словам Пескова, спецоперация на Украине продлится столько, сколько потребуется до полного достижения всех целей, которые поставлены перед Россией.
О самих целях не раз говорил и сам глава государства, и министр обороны Шойгу.