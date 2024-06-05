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Дмитрий Песков прокомментировал возможность новой волны мобилизации к концу лета или началу следующего года

Недавно разгорелся общественный дебат о вероятности новой волны мобилизации в России, подстегнутый публикацией в «Financial Times» о предполагаемой необходимости дополнительных сил в связи с продолжающимися боевыми действиями.

blvesti.ru

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Недавно разгорелся общественный дебат о вероятности новой волны мобилизации в России, подстегнутый публикацией в «Financial Times» о предполагаемой необходимости дополнительных сил в связи с продолжающимися боевыми действиями.

В ответ на эти предположения, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявил, что текущая потребность в силах полностью покрывается благодаря успешному набору добровольцев и контрактников.

Песков критически отнесся к заявлениям издания, утверждая, что они не соответствуют реальному положению дел. По его словам, Россия демонстрирует эффективность в пополнении военного состава, с начала года подписав более 53 тысяч контрактов с новыми военнослужащими.

Также Песков подчеркнул, что Владимир Путин и военное руководство подтверждают отсутствие необходимости в дополнительной мобилизации. В прошлом году, как было сообщено, более 600 тысяч военнослужащих уже находились на службе в зонах боевых действий. В дополнение, Минобороны в октябре прошлого года объявило о завершении плана по призыву 300 тысяч резервистов, что дополнительно подтверждает отсутствие планов на новую мобилизацию.

Ситуация подчеркивает важность ориентирования на достоверные источники и необходимость избегать дезинформации. Регулярное появление слухов в СМИ о возможной мобилизации оказывает давление на общественное мнение, однако официальные данные свидетельствуют о том, что Россия укрепляет свои военные ряды без дополнительной мобилизации гражданского населения, сообщили в РБК.

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