Длинные выходные всем подложат свинью: синоптики резко изменили прогноз с 4 ноября

Специалисты сообщают, что начало ноября выдалось аномально теплым почти на всей средней полосе Европейской части России. В большинстве районов также не было осадков. Например, в Москве первый день последнего осеннего месяца был знойным и сухим.

Однако эта ситуация недолго продлится. Синоптики предупреждают, что в ближайшие выходные, которые в России будут трёхдневными, по центральной части страны идут новые циклоны.

Ночью с 4 на 5 ноября температура в Москве и окрестностях опустится ниже нуля. В столице столбики термометров покажут минус два градуса, а в других городах будет еще холоднее. Однако, если в субботу еще будет относительно прохладно — всего до плюс семи, то 5 и 6 ноября температура поднимется благодаря поступлению теплого воздуха от циклона. Ожидается до 12 градусов, что на несколько градусов выше обычной климатической нормы.

Тем не менее, эксперты предупреждают, что длинные выходные сыграют дурную шутку с погодой: несмотря на тепло, прогнозируются дожди. В Петербурге, например, ожидается дождливая следующая неделя, с мокрым снегом в середине недели и на последующих выходных.