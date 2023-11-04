Новости России
· Алина Алмакаева

Длинные выходные всем подложат свинью: синоптики резко изменили прогноз с 4 ноября

Длинные выходные всем подложат свинью: синоптики резко изменили прогноз с 4 ноября

krasivoe-foto.ru

Подписаться в Telegram

Специалисты сообщают, что начало ноября выдалось аномально теплым почти на всей средней полосе Европейской части России. В большинстве районов также не было осадков. Например, в Москве первый день последнего осеннего месяца был знойным и сухим.

Однако эта ситуация недолго продлится. Синоптики предупреждают, что в ближайшие выходные, которые в России будут трёхдневными, по центральной части страны идут новые циклоны.

Ночью с 4 на 5 ноября температура в Москве и окрестностях опустится ниже нуля. В столице столбики термометров покажут минус два градуса, а в других городах будет еще холоднее. Однако, если в субботу еще будет относительно прохладно — всего до плюс семи, то 5 и 6 ноября температура поднимется благодаря поступлению теплого воздуха от циклона. Ожидается до 12 градусов, что на несколько градусов выше обычной климатической нормы.

Тем не менее, эксперты предупреждают, что длинные выходные сыграют дурную шутку с погодой: несмотря на тепло, прогнозируются дожди. В Петербурге, например, ожидается дождливая следующая неделя, с мокрым снегом в середине недели и на последующих выходных.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

17 часов назад

Ни капли мяса, сплошная соя: Роскачество назвало марки колбас, которые не стоит брать даже по акции

Гид по скидкам Казани

день назад

Входит в комнату и все взгляды только на неё: казанским девушкам раскрыли секрет, как привлекать внимание без флирта

сетка вентиляции от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Врачу из Татарстана вручили "Орден Мужества"

Интересное в Казани

3 дня назад

Как дешевле строить дом в Казани: сравниваем бригады, строительные компании и сердитый вариант «своими руками» 

сколько стоит химчистка одеяла в Москве

Новости Татарстана

день назад

США вводят санкции против Татарстанского предприятия

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане диабетикам чаще стали ампутировать конечности

Новости Татарстана

день назад

Казанскому клубу «Рубин» запретили регистрировать новых игроков

Новости Татарстана

5 часов назад

Минниханов поздравил татарстанцев с Днём народного единства

Новости Татарстана

20 часов назад

В Иннополисе средняя заработанная плата может достигнуть 177 тысяч рублей

Лонгриды
2 дня назад

«Государству нет дела до учителей»: почему дети уходят на домашнее обучение

«Государству нет дела до учителей»: почему дети уходят на домашнее обучение

Новости Татарстана

час назад

Почти 1000 дворов было благоустроено в Казани

Гид по скидкам Казани

день назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику

Новости Татарстана

час назад

Молодежный митинг в честь Дня народного единства в Казани

Новости Татарстана

час назад

За два года в Татарстане планируют отремонтировать 256 объектов здравоохранения
Эксперт КФУ Аухадеев рассказал об аномальном потеплении в Татарстане
Новости Татарстана
3 дня назад

Эксперт КФУ Аухадеев рассказал об аномальном потеплении в Татарстане

Новости Татарстана

час назад

Певец Иракли за возвращение тренера Курбана Бердыева в «Рубин»

Новости Казани

3 часа назад

Оштрафованы 467 пешехода за 4 дня

Новости Татарстана

5 часов назад

Минниханов поздравил татарстанцев с Днём народного единства
Работа везде: от риелтора до кондитера на складе. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани
Интересное в Казани
5 дней назад

Работа везде: от риелтора до кондитера на складе. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани