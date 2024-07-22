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«Для тех, кто против государства»: генерал-лейтенант Гурулев предложил возродить в России ГУЛАГ

Депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил ввести меры против тех, кто, по его мнению, действует в ущерб государству, включая возрождение ГУЛАГа для карательных мер.

dzen.ru

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Андрей Гурулев, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», стал центральной фигурой общественных дебатов после своих резких высказываний в эфире телеканала «Царьград».

Гурулев предложил ввести меры против тех, кто, по его мнению, действует в ущерб государству, включая возрождение ГУЛАГа для карательных мер. Он уточнил, что это его личное мнение, а не формальное предложение к действию.

Контекст высказываний

В рамках интервью Гурулев заявил о необходимости жестких мер в отношении «гнили», под которой он подразумевает лиц, активно выступающих против руководства страны. В частности, он выразил желание видеть этих людей работающими в условиях, схожих с ГУЛАГом, особенно тех, кто вредит России изнутри. Однако в последующем комментарии для «Чита.Ру» Гурулев уточнил, что его слова были неправильно интерпретированы и касались лишь тех, кто совершает действия, явно направленные против безопасности государства, такие как саботаж.

Реакция общественности и проверки

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале осветила высказывания Гурулева, что спровоцировало широкое обсуждение. Борис Вишневский, заместитель председателя партии «Яблоко», обратился к Генеральному прокурору с просьбой проверить высказывания Гурулева на предмет призывов к насилию. Проверка, однако, не выявила нарушений закона в словах депутата.

Шире контекст и последствия

Высказывания Гурулева подняли вопросы о границах политической риторики и мерах, которые государственные деятели предлагают применять к оппонентам. Эти дебаты отражают напряженность в общественном восприятии мер безопасности и прав человека в современной России.

Таким образом, высказывания Гурулева и последующая реакция общественности и средств массовой информации подчеркивают сложность баланса между национальной безопасностью и гражданскими свободами, а также роль правоохранительных органов в интерпретации и реагировании на подобные инциденты.

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