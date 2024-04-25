Для россиян хотят установить минимальную зарплату без учета премий и надбавок

В Российской Федерации предложены важные изменения в Трудовом кодексе, направленные на укрепление гарантий по минимальной заработной плате.

Эти изменения стремятся установить, что основной оклад не должен быть ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), и что он не должен включать такие выплаты как премии и надбавки.

На данный момент, некоторые работодатели фиксируют базовую заработную плату ниже МРОТ, дополняя её различными доплатами для соответствия закону, что стало возможным после реформы, отменившей фиксированный минимальный уровень заработной платы.

Депутат Сергей Миронов особо подчеркнул, что текущая практика занижения основных окладов создает нестабильное положение для работников, делая их зависимыми от произвольных решений руководства и экономически уязвимыми.

Предложения направлены на обеспечение стабильной и предсказуемой заработной платы для всех работников, гарантируя, что каждый заработок соответствует или превышает МРОТ. Это предложение не только укрепляет трудовые права, но и способствует повышению финансовой безопасности сотрудников.