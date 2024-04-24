Для россиян хотят установить минимальную зарплату без премий и надбавок

В Российской Федерации внесены предложения, которые подразумевают изменения Трудового кодекса, цель которых — обеспечить, чтобы минимальный размер заработной платы не включал дополнительные выплаты, такие как премии и надбавки, и всегда был равен или превышал уровень МРОТ.

Эти предложения уже направлены на обсуждение в Государственную думу.

Основные недостатки существующей системы оплаты труда

На текущий момент, некоторые работодатели устанавливают базовый уровень зарплаты ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), дополняя его разнообразными доплатами для соответствия законодательным требованиям. Эта возможность появилась после реформы 2007 года, которая устранила обязательный минимум заработной платы, позволяя таким образом снижать основные оклады.

Позиция законодателей

Депутат Сергей Миронов выразил обеспокоенность по поводу продолжающейся практики занижения основных окладов, указывая на то, что это ставит работников в нестабильное положение и заставляет их зависеть от произвольных решений руководства. Это, по его словам, делает их экономически уязвимыми.

Цели и значимость внесенных изменений

Предложенные изменения направлены на обеспечение того, чтобы заработная плата работников была защищена от произвольных решений работодателей и всегда соответствовала или превышала государственно установленный минимальный уровень. Такой подход предназначен для укрепления трудовых прав сотрудников и повышения их финансовой безопасности.

Эти поправки потенциально могут привести к значительным улучшениям в условиях труда в России, предоставляя работникам надежные гарантии получения справедливой оплаты труда и улучшая общий уровень их жизни.