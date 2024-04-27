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Для граждан Российской Федерации хотят установить минимальную зарплату без учета премий и надбавок

Для граждан Российской Федерации хотят установить минимальную зарплату без учета премий и надбавок

rtek24.ru

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Депутаты Государственной Думы РФ предложили внести существенные изменения в Трудовой кодекс, направленные на усиление гарантий минимального размера оплаты труда.

Эти поправки направлены на то, чтобы базовая заработная плата работника не опускалась ниже установленного минимального размера оплаты труда и не включала в себя переменные элементы, такие как премии и надбавки.

Проблемы с существующей системой

В настоящее время работодатели устанавливают базовую заработную плату ниже минимального размера оплаты труда и дополняют ее различными дополнительными выплатами, чтобы обеспечить формальное соблюдение законодательства. Такая система была введена после реформ, отменивших фиксированную минимальную заработную плату и позволивших работодателям изменять размер выплат по своему усмотрению.

Депутат Сергей Миронов выразил обеспокоенность сложившейся практикой. По его словам, она создает нестабильность для работников, ставит их в зависимость от произвольных решений руководства и повышает их экономическую уязвимость.

Цели и перспективы поправки

Основная цель предлагаемых поправок - обеспечить стабильность и предсказуемость заработной платы для всех работников. Инициатива направлена на то, чтобы все выплаты не только соответствовали, но и превышали минимальный размер оплаты труда. Эти реформы призваны не только укрепить права работников, но и способствовать их экономической стабильности и улучшению общей социально-экономической ситуации в стране.

Последствия для трудовых отношений и социальной политики

Ожидается, что предлагаемые реформы приведут к значительному улучшению трудовых отношений и обеспечат более справедливые и равные условия для миллионов работников по всей России. Это важный шаг на пути к защите прав трудящихся и обеспечению их благополучия в экономике страны.

В случае принятия поправок они станут важным шагом в развитии трудового законодательства России и создадут более стабильные и справедливые условия труда для всех граждан. Обсуждение этих поправок на всех уровнях власти является важным моментом в процессе их реализации.

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