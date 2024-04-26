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Для граждан России хотят установить минимальную зарплату без учета премий и надбавок

Для граждан России хотят установить минимальную зарплату без учета премий и надбавок

metaratings.ru

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Депутаты Госдумы Российской Федерации предложили внести существенные поправки в Трудовой кодекс, направленные на усиление гарантий минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Эти поправки направлены на то, чтобы базовая зарплата работника не опускалась ниже установленного уровня минимального размера оплаты труда и не включала в себя такие элементы, как премии и надбавки.

В настоящее время некоторые работодатели устанавливают базовую зарплату ниже МРОТ и дополняют ее различными дополнительными выплатами, чтобы формально соответствовать требованиям законодательства. Это стало возможным после предыдущей реформы, отменившей фиксированный минимальный размер оплаты труда.

Депутат Сергей Миронов выразил обеспокоенность существующей практикой установления низкой базовой заработной платы, подчеркнув, что это ставит работников в нестабильное положение и делает их зависимыми от произвольных решений руководства, что делает их экономически уязвимыми.

Цель предлагаемых изменений - обеспечить стабильность и предсказуемость заработной платы для всех работников, добиваясь того, чтобы каждый чек был выше минимального размера оплаты труда. Эти реформы направлены не только на укрепление трудовых прав, но и на содействие экономической стабильности работников и улучшение общей социально-экономической ситуации в стране.

Ожидается, что в случае одобрения эти предложения, которые теперь будут обсуждаться на разных уровнях власти, приведут к значительным изменениям в трудовых отношениях и улучшат условия труда миллионов россиян.

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