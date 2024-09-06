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«Для борьбы с Западом»: В Госдуме сделали важное заявление о новой мобилизации в Российской Федерации

В последнее время в российском медиапространств...

kremlin.ru

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В последнее время в российском медиапространстве участились разговоры о возможной новой волне мобилизации. Эти дискуссии активизировались особенно на фоне военных событий, таких как прорыв Вооруженных сил Украины в Курскую область.

Сообщения в сети утверждают, что следующие цели атак могут стать Белгородская и Брянская области, что, по мнению некоторых, требует новой мобилизации.

Позиция Кремля и депутатов

Официальная позиция Кремля и высших властей России остается неизменной и предполагает отсутствие необходимости в дополнительной мобилизации на текущий сентябрь. Президент Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники неоднократно отмечали, что текущего числа военнослужащих достаточно для выполнения всех задач.

Депутаты Госдумы также не едины в своих мнениях относительно мобилизации. Например, Алексей Журавлёв выразил мнение, что России необходимо подготовить мобилизационный резерв, не столько для действий против Украины, сколько для противостояния Западу. В то же время его коллега, Виктор Соболев, подтвердил, что в ближайшем будущем новая волна мобилизации не планируется.

Слухи и их опровержения

В контексте военных действий и политической напряженности неизбежно возникают слухи и информационные вбросы. Один из таких случаев связан с публикацией в Telegram-канале, где утверждалось о готовности к новой мобилизации. Однако, как было подтверждено в ответных публикациях, многие из этих сообщений оказались недостоверными или искаженными.

Похоже, что несмотря на внешние угрозы и внутренние вызовы, российское правительство и военное руководство пока не видят необходимости в расширении мобилизационных мер. Ситуация, конечно, может измениться в зависимости от множества факторов, включая военные действия и международную политику, но на текущий момент основания для новой волны призыва не предвидятся. Это подтверждается как официальными заявлениями, так и анализом военных и политических экспертов.

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