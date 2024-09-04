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«Для борьбы с Западом»: в Госдуме сделали важное заявление о мобилизации в РФ

В российском обществе не утихают разговоры о по...

volga-kaspiy.ru

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В российском обществе не утихают разговоры о потенциальной новой волне мобилизации, особенно на фоне недавних военных событий на границах страны.

Официальные представители Кремля настойчиво отвергают возможность мобилизации в ближайшем будущем, подчеркивая стабильность текущего положения на сентябрь 2024 года.

Эти обсуждения активизировались после докладов о военных действиях Вооруженных Сил Украины в Курской области, что спровоцировало предположения о возможных целях дальнейших действий. В сети развернулись активные обсуждения о целесообразности новой мобилизации для укрепления границ в Белгородской и Брянской областях.

В контексте этих дискуссий мнения депутатов Госдумы разделились. Алексей Журавлев выразил поддержку идее мобилизации как мере для усиления обороноспособности России в глобальном противостоянии, призывая к подготовке мобилизационного резерва. Напротив, Виктор Соболев заявил, что новой мобилизации в сентябре не последует.

На закрытом совещании с военными корреспондентами министр обороны Андрей Белоусов подтвердил, что мобилизация масштаба 2022 года не планируется, уточнив, что вооруженные силы будут пополняться за счет добровольцев и контрактников.

Президент Владимир Путин также подчеркнул, что дополнительная мобилизация не требуется, объясняя это успешной операцией по занятию контролируемых территорий. По его словам, численности и готовности текущих сил достаточно для достижения стратегических целей.

В итоге, несмотря на обостренное внимание к вопросу мобилизации и распространение слухов, официальная позиция властей России указывает на стабильность и отсутствие намерений проводить новые мобилизационные мероприятия в обозримом будущем. Обсуждения продолжаются, но ключевые решения и стратегический курс страны остаются неизменными.

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