Дикая смесь, совсем без кофеина: Росконтроль назвал марки кофе, которые являются подделкой

Эксперты Росконтроля опубликовали список марок кофе, которые следует избегать при покупке в магазинах, даже если они продается по сниженной цене. Проведенный анализ выявил, что эти бренды - подделка, поскольку качество содержимого не соответствует заявленному. Информацию предоставил PRIMPRESS.

Специалисты отмечают, что с приходом осени в России значительно возрастает популярность горячих напитков. И исследования показывают, что большинство людей предпочитает кофе нежели чай. Продажи различных видов кофе гораздо превышают продажи чайных листьев.

Осенью, особенно с сентября, растворимый кофе становится особенно популярным, так как его приготовление самое простое - просто залить кипятком. Именно этот напиток выбирают многие покупатели в магазинах.

Многочисленные исследования Росконтроля показывают, что растворимый кофе в целом не уступает по качеству молотому или зерновому кофе. Они содержат одинаковое количество кофеина. Однако для достижения нужного эффекта, кофе должен быть высокого качества. На прилавках магазинов можно найти множество продуктов, отвечающих этим требованиям.

В список лучших образцов растворимого кофе вошли как отечественные марки "Черная карта" и "Московская кофейня на паяхъ", так и зарубежные бренды Tchibo Exclusive, Jacobs и Jardin. Лабораторные испытания показали, что эти продукты соответствуют высоким стандартам качества, безопасны и имеют отличный вкус.

Тем не менее, несколько марок попали в список подделок после проверки. Главной причиной включения их в этот антирейтинг стал факт их подделки. Некоторые производители экономят на сырье и добавляют в упаковку смесь из злаковых зерен, таких как цикорий и т.д. К примеру, такая ситуация возникла с кофе марки Italiano. Еще два образца, произведенные в Ленинградской области, также были отмечены подобным образом.