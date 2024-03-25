Девушки с этими 10 именами обречены на одиночество: советы ясновидящей как точно не называть девочку

Почти каждая женщина желает быть любимой и сама любить, находиться под защитой единственного мужчины и ощущать женское счастье. Однако некоторые представительницы прекрасного пола не могут понять, почему этого не происходит в их жизни. Ясновидящая Кажетта рассказывает, что иногда причина кроется в самом имени.



Существуют имена, которые, кажется, обрекают женщин на одиночество. Давайте рассмотрим каждое из них подробнее.



Светлана. Светланы обладают романтической и мечтательной натурой. С самого детства они мечтают о великой любви. Однако иногда избыток фантазий о том, "какой бы это было", отдаляет их от объекта привязанности. В результате эффектная девушка может оттолкнуть мужское внимание и так и не найти взаимную любовь.



Кира. Обладательницы имени Кира одновременно самоуверенны и застенчивы. Время от времени их холодность отпугивает мужчин. Может сложиться впечатление, что такая дама никогда не раскроет свои чувства и только будет вызывать беспокойство и тревогу в отношениях. Кира с трудом решается на долгосрочные отношения из-за своей закрытости.



Надежда. Удивительно, но надежда часто страдает от меланхолии и передает свою грусть партнеру. Мужчинам становится трудно выдерживать настроение своей возлюбленной, и в результате отношения разрушаются.



Алла. Никто не спорит, что девушки с именем Алла яркие и эффектные. Однако эти качества вызывают чувство независимости. Аллы настолько широко проецируют это на других, что мужчины часто боятся подходить к ним поближе. В результате они могут быть успешными в карьере, но несчастными в любовных делах.





Ирина. Даже перевод имени "несущая мир и спокойствие" не всегда помогает Ирине разделить карьеру и семейную жизнь. Она спокойная, целеустремленная и любима окружающими, но ей не хватает смелости выбрать любовь. Ирина понимает, что может уживаться между работой и личными отношениями, но часто увлекается самореализацией.Людмила. Милая Людмила так привыкла быть сама по себе, что ее редко прельщает мысль о возможности разделить свою жизнь с кем-то другим. Она каждый день мечтает о покорении новых вершин, но играя в иллюзорный мир, чувствует себя одинокой.Вероника. Представительницы этого имени страдают от низкого уровня эмпатии. Они испытывают трудности в оценке, достоин ли кто-то их внимания. Более того, протяжении всей жизни Вероникам встречаются фальшивые друзья и непродолжительные романы.Евгения. Благородная Евгения обладает одним поработительным качеством – строгостью. Это делает ее неинтересной для потенциальных кавалеров. Имя Евгения обладает мужской энергетикой, и это также отталкивает мужчин. Они не в силах увидеть под защитой этой женщины хрупкую и женственную натуру, поэтому Евгения часто не находит крепкой любви в своей жизни.Анастасия. Женщина, которая абсолютно не готова идти на компромиссы. Либо будет так, как сказала Анастасия, либо никак. Такой подход ограничивает выбор мужчин, которые смогут пойти на уступки. И, к тому же, этим девушкам нужен флирт, поэтому им сложно остановиться на одном человеке и сохранить светлые чувства на протяжении многих лет.Вера. "И коня на скаку, и в горящую избу..." – так и можно описать Веру. Ей необходимо много личного пространства и времени. Если близкие друзья знают об этом особенном требовании Веры, мужчине ее мечты будет трудно постоянно давать ей свободу. Поэтому порой парни боятся подходить к носительнице этого имени. И даже если Вера хочет романтики и заботы, она просто не знает, как попросить об этом.Ясновидящая настоятельно призывает родителей тщательнее выбирать имя для своих дочерей, исходя не только из звучания, но и из глубинного смысла. Таким образом, родители смогут оградить своих детей от тяжелой судьбы. Пишет Life.ru