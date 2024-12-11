Девушка погибла при катании на «ватрушке»: ее подруга в больнице

В Красноярске произошло трагическое происшествие, связанное с катанием на тюбинге. Две девушки, 17 и 20 лет, стали жертвами необдуманного развлечения: их «ватрушка», привязанная к автомобилю, вылетела на встречную полосу и столкнулась с движущейся машиной.

Это ужасное событие вновь поднимает вопрос об опасностях подобных забав.

Хронология событий

27-летний водитель автомобиля Honda решил устроить «катание» для девушек, привязав тюбинг к своему автомобилю тросом. Однако ситуация вышла из-под контроля: на одной из улиц Красноярска «ватрушка» вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Toyota. По данным видеорегистратора, Toyota двигалась с безопасной скоростью менее 40 км/ч и не нарушала ПДД.

Столкновение стало роковым для 17-летней пассажирки тюбинга: она скончалась до приезда скорой помощи. Её 20-летняя подруга была доставлена в больницу с тяжёлыми травмами. Водитель Honda задержан, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, предусматривающее наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

Опасности тюбинга: почему это смертельно

Этот случай — далеко не единственный пример трагедии, связанной с тюбингом. Даже катание на «ватрушке» с горы может быть смертельно опасным. В прошлом подобный инцидент привел к гибели ребенка. Основная проблема заключается в отсутствии возможности управлять тюбингом: он не имеет тормозов и легко теряет устойчивость, особенно на скользкой поверхности.

Использование «ватрушки» на дорогах повышает риск в десятки раз. Тюбинг, привязанный к автомобилю, превращается в неконтролируемый объект, способный вылететь в любую сторону даже на небольшой скорости. Последствия таких «развлечений» непредсказуемы и, как показывает практика, зачастую фатальны.

Ответственность водителя и меры предосторожности

Юристы напоминают: катание на тюбинге, привязанном к автомобилю, является грубым нарушением правил дорожного движения. Водитель несет полную ответственность за последствия таких действий. Максимальное наказание по статье, по которой возбуждено дело против водителя Honda, составляет пять лет лишения свободы.

ГИБДД предупреждает: использование тюбингов вблизи дорог категорически запрещено. Для безопасного катания рекомендуется выбирать специально оборудованные площадки, где соблюдаются правила безопасности.

Важность профилактики

Этот трагический случай ещё раз подчёркивает необходимость повышения уровня осведомлённости о рисках тюбинга. Родителям стоит объяснять детям и подросткам опасности такого катания, а взрослым важно помнить о своей ответственности за подобные действия.

Новый виток дискуссии об опасностях «ватрушек» может привести к ужесточению мер контроля за подобными развлечениями. Однако главной мерой остаётся информирование граждан и строгий контроль за соблюдением правил безопасности.

