Девушка погибла при катании на «ватрушке»: ее подруга лежит в больнице

Вечер в Красноярске закончился трагически для двух молодых девушек, решивших покататься на «ватрушке», прикреплённой к автомобилю.

Экстремальное развлечение обернулось столкновением с другой машиной, которое зафиксировал видеорегистратор. В результате одна из участниц погибла, другая получила тяжёлые травмы.

Как произошла авария?

27-летний водитель автомобиля Honda решил устроить девушкам опасное катание. К машине он прикрепил тюбинг на тросе и отправился в путь по дороге. Однако забава вышла из-под контроля: «ватрушка» вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Toyota.

17-летняя девушка погибла на месте от полученных травм до прибытия медиков.

20-летняя пострадавшая доставлена в больницу с тяжёлыми повреждениями.

Данные видеорегистратора подтвердили, что водитель Toyota не нарушал правил: он двигался со скоростью менее 40 км/ч, что соответствует нормам на данном участке дороги.

Правовые последствия

27-летний водитель Honda задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства.

Максимальная мера наказания по этой статье — лишение свободы сроком до пяти лет.

Почему катание на «ватрушке» опасно?

Использование тюбинга, привязанного к автомобилю, несёт в себе серьёзные риски:

Непредсказуемая траектория. Тюбинг может вылететь на встречную полосу, тротуар или столкнуться с препятствием.

Отсутствие защиты. «Ватрушка» не имеет ни ремней безопасности, ни амортизирующих элементов, что делает любые удары крайне опасными.

Опасная скорость. Даже при движении автомобиля на небольшой скорости управление тюбингом становится невозможным.

Как избежать трагедий?

Чтобы зимние развлечения оставались безопасными, важно соблюдать простые правила:

Катайтесь только в специально оборудованных местах. Тюбинг предназначен для снежных горок, а не для дорог общего пользования.

Не используйте автомобиль. Привязывать «ватрушку» к машине категорически запрещено — это грубое нарушение правил безопасности.

Объясняйте детям опасности. Родители должны рассказать о рисках подобных забав, чтобы избежать трагедий.

Проверяйте состояние трассы. Даже на оборудованных горках важно убедиться в отсутствии препятствий или опасных участков.

Случай в Красноярске показывает, что пренебрежение безопасностью может привести к ужасным последствиям. Развлечения, кажущиеся безобидными, могут превратиться в трагедию, если нарушить элементарные правила. Будьте ответственны за себя и окружающих, чтобы избежать подобных ситуаций.

