Девушка погибла при катании на «ватрушке»: ее подруга лежит в больнице
dou47.edu-nv.ru
Вечер в Красноярске закончился трагически для двух молодых девушек, решивших покататься на «ватрушке», прикреплённой к автомобилю.
Экстремальное развлечение обернулось столкновением с другой машиной, которое зафиксировал видеорегистратор. В результате одна из участниц погибла, другая получила тяжёлые травмы.
Как произошла авария?
27-летний водитель автомобиля Honda решил устроить девушкам опасное катание. К машине он прикрепил тюбинг на тросе и отправился в путь по дороге. Однако забава вышла из-под контроля: «ватрушка» вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Toyota.
17-летняя девушка погибла на месте от полученных травм до прибытия медиков.
20-летняя пострадавшая доставлена в больницу с тяжёлыми повреждениями.
Данные видеорегистратора подтвердили, что водитель Toyota не нарушал правил: он двигался со скоростью менее 40 км/ч, что соответствует нормам на данном участке дороги.
Правовые последствия
27-летний водитель Honda задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства.
Максимальная мера наказания по этой статье — лишение свободы сроком до пяти лет.
Почему катание на «ватрушке» опасно?
Использование тюбинга, привязанного к автомобилю, несёт в себе серьёзные риски:
- Непредсказуемая траектория. Тюбинг может вылететь на встречную полосу, тротуар или столкнуться с препятствием.
- Отсутствие защиты. «Ватрушка» не имеет ни ремней безопасности, ни амортизирующих элементов, что делает любые удары крайне опасными.
- Опасная скорость. Даже при движении автомобиля на небольшой скорости управление тюбингом становится невозможным.
Как избежать трагедий?
Чтобы зимние развлечения оставались безопасными, важно соблюдать простые правила:
- Катайтесь только в специально оборудованных местах. Тюбинг предназначен для снежных горок, а не для дорог общего пользования.
- Не используйте автомобиль. Привязывать «ватрушку» к машине категорически запрещено — это грубое нарушение правил безопасности.
- Объясняйте детям опасности. Родители должны рассказать о рисках подобных забав, чтобы избежать трагедий.
- Проверяйте состояние трассы. Даже на оборудованных горках важно убедиться в отсутствии препятствий или опасных участков.
Случай в Красноярске показывает, что пренебрежение безопасностью может привести к ужасным последствиям. Развлечения, кажущиеся безобидными, могут превратиться в трагедию, если нарушить элементарные правила. Будьте ответственны за себя и окружающих, чтобы избежать подобных ситуаций.
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