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Девушка погибла при катании на «ватрушке»: ее подруга лежит в больнице

Вечер в Красноярске закончился трагически для д...

dou47.edu-nv.ru

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Вечер в Красноярске закончился трагически для двух молодых девушек, решивших покататься на «ватрушке», прикреплённой к автомобилю.

Экстремальное развлечение обернулось столкновением с другой машиной, которое зафиксировал видеорегистратор. В результате одна из участниц погибла, другая получила тяжёлые травмы.

Как произошла авария?

27-летний водитель автомобиля Honda решил устроить девушкам опасное катание. К машине он прикрепил тюбинг на тросе и отправился в путь по дороге. Однако забава вышла из-под контроля: «ватрушка» вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Toyota.

17-летняя девушка погибла на месте от полученных травм до прибытия медиков.
20-летняя пострадавшая доставлена в больницу с тяжёлыми повреждениями.
Данные видеорегистратора подтвердили, что водитель Toyota не нарушал правил: он двигался со скоростью менее 40 км/ч, что соответствует нормам на данном участке дороги.

Правовые последствия

27-летний водитель Honda задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства.

Максимальная мера наказания по этой статье — лишение свободы сроком до пяти лет.

Почему катание на «ватрушке» опасно?

Использование тюбинга, привязанного к автомобилю, несёт в себе серьёзные риски:

  • Непредсказуемая траектория. Тюбинг может вылететь на встречную полосу, тротуар или столкнуться с препятствием.
  • Отсутствие защиты. «Ватрушка» не имеет ни ремней безопасности, ни амортизирующих элементов, что делает любые удары крайне опасными.
  • Опасная скорость. Даже при движении автомобиля на небольшой скорости управление тюбингом становится невозможным.

Как избежать трагедий?

Чтобы зимние развлечения оставались безопасными, важно соблюдать простые правила:

  • Катайтесь только в специально оборудованных местах. Тюбинг предназначен для снежных горок, а не для дорог общего пользования.
  • Не используйте автомобиль. Привязывать «ватрушку» к машине категорически запрещено — это грубое нарушение правил безопасности.
  • Объясняйте детям опасности. Родители должны рассказать о рисках подобных забав, чтобы избежать трагедий.
  • Проверяйте состояние трассы. Даже на оборудованных горках важно убедиться в отсутствии препятствий или опасных участков.

Случай в Красноярске показывает, что пренебрежение безопасностью может привести к ужасным последствиям. Развлечения, кажущиеся безобидными, могут превратиться в трагедию, если нарушить элементарные правила. Будьте ответственны за себя и окружающих, чтобы избежать подобных ситуаций.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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