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Дети нахлынут, как лавина: Глоба назвала знаки зодиака, которых ожидают новости о пополнении уже в марте

Дети нахлынут, как лавина: Глоба назвала знаки зодиака, которых ожидают новости о пополнении уже в марте

novyefoto.ru

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Знаменитый российский астролог Тамара Глоба заявила, что в марте 2024 года представителей двух знаков зодиака ожидают новости о пополнении в их семьях. Им будут дарованы благословение и помощь свыше.

Близнецы

Согласно прогнозу, в марте родившиеся под созвездием близнецов ощутят сильное влечение к домашнему уюту и семейным ценностям. Это время может быть благоприятным для расширения вашей семьи или укрепления связей с вашими близкими. Будьте внимательны к своему внутреннему миру и стремитесь создать гармонию в своей жизни.

Козерог

В марте вы можете испытывать более яркие моменты в личных отношениях, к которым будет относится и радостная новость о предстоящем пополнении в семье. Астролог рекомендует быть открытыми к новым возможностям и позволить себе проявлять свои эмоции. Это может быть периодом, когда вы найдете больше радости и удовлетворения в близких отношениях. Помните о заботе о себе и о своем здоровье в этот период.

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