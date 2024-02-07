Дети дьявола: ни в коем случае не рожайте детей этих знаков зодиака

Дети – маленькие личности, так же, как и со взрослыми, с ними бывает не всегда легко. Астрологи назвали знаки зодиака самых непредсказуемых и сложных детей.

Овен

Маленький Овен - самый непредсказуемый и упрямый ребенок. За ними всегда нужно пристально смотреть. Отвлечёшься от него на минуту и он уже уже пробует стиральный порошок или оценивает на вкус кота. Под влиянием различных настроений, Овен может быть и великодушным, и агрессивным. Для их окружающих нужно быть готовыми к неожиданным сменам настроения и готовыми приспосабливаться к их неукротимому характеру.



Лев



Маленький Лев – настоящий король или королева. Они обладают непреодолимым самомнением и уверенностью, которым завидуют все остальные. Львы имеют огромное чувство собственного достоинства и любят быть в центре внимания. Однако, они весьма капризные и не любят, когда их волю ограничивают. Для их окружающих, самым главным заданием является умение найти баланс между удовлетворением их эго и сохранением гармонии в отношениях.Маленький Скорпион – загадочная и сложная натура. Они обладают яркой интуицией и чувствительностью. Скорпионы очень страстны и эмоциональны, их непредсказуемый характер может приносить бурю эмоций в жизнь окружающих. Иногда они могут быть мстительными и желать отомстить за любое недоразумение. Взрослые должны научиться понимать глубокие чувства ребенка-Скорпиона, чтобы они могли почувствовать себя понятыми и принятыми