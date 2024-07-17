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Десятки миллионов жителей РФ останутся без кредитов и ипотек: ЦБ готовит экстренное заявление

Центральный банк Российской Федерации готовится к возможному повышению ключевой процентной ставки на заседании, запланированном на 26 июля. Это решение обусловлено текущими проинфляционными рисками в экономике страны.

moneyman.ru

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Центральный банк Российской Федерации готовится к возможному повышению ключевой процентной ставки на заседании, запланированном на 26 июля. Это решение обусловлено текущими проинфляционными рисками в экономике страны.

Отступление от прогнозов

По словам председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, экономическая ситуация в России серьезно отклонилась от первоначальных прогнозов, что требует пересмотра монетарной политики. Последнее заседание регулятора 7 июня завершилось без изменений в ставке, оставив её на уровне 16%. Однако с тех пор обстановка изменилась, особенно учитывая ускорение инфляции и активное кредитование, что противоречит ожиданиям замедления данных процессов.

Потенциальное повышение ставок

В настоящее время Центробанк рассматривает возможность увеличения ставки до 17,00-18,00% годовых. Это решение будет тщательно обсуждаться, с учётом последних экономических данных и реализации альтернативных сценариев развития экономики.

Мнение экспертов

Глава Сбербанка на Финансовом конгрессе выразил мнение, что снижение ключевой ставки до 4-5% в текущих условиях было бы крайне неразумно и противоречило бы основам макроэкономической теории. Его комментарий подчеркивает серьезность ситуации и возможные риски для экономической стабильности страны при неправильной корректировке монетарной политики.

Важность предстоящего заседания

Ближайшее заседание Центробанка будет иметь ключевое значение для определения дальнейшего экономического курса России. Решение о повышении ставки будет приниматься на основе комплексного анализа всех факторов, влияющих на инфляцию и общую экономическую стабильность страны.

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