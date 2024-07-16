Десятки миллионов россиян останутся без кредитов и ипотек: ЦБ готовит экстренное заявление
stokomania.ru
На предстоящем заседании 26 июля Центробанк РФ рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки, как следствие реализации проинфляционных рисков в экономике.
Председатель регулятора Эльвира Набиуллина подтвердила, что текущая экономическая ситуация отклонилась от первоначально прогнозируемого сценария, что потребует рассмотрения возможности ужесточения монетарной политики.
Фон решения
После заседания 7 июня, на котором ставка была оставлена на уровне 16%, возникли предпосылки для ее пересмотра. Это стало ответом на неожиданно высокие темпы инфляции и продолжающееся активное кредитование, что противоречило ожиданиям о замедлении этих процессов в стране.
Возможные изменения ставки
По словам Набиуллины, обсуждается повышение ключевой ставки до 17,00-18,00% годовых. Такие меры станут предметом тщательного обсуждения, учитывая текущие экономические условия и данные, указывающие на реализацию альтернативного сценария развития экономики России.
Комментарий от лидера Сбербанка
На Финансовом конгрессе глава Сбербанка Герман Греф высказал мнение, что снижение ключевой ставки до уровня 4-5% в нынешних условиях крайне неразумно и противоречит основам макроэкономической теории. Это заявление подчеркивает серьезность ситуации и возможные риски для экономики при неправильной корректировке монетарной политики.
Ближайшее заседание Центробанка России станет ключевым моментом для определения дальнейшего курса российской экономики. Решение о повышении ключевой ставки будет зависеть от комплексного анализа всех факторов, влияющих на инфляцию и экономическую стабильность страны.
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