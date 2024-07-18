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Десятки миллионов граждан РФ останутся без кредитов и ипотек: ЦБ готовит экстренное заявление

Центральный банк Российской Федерации рассматривает возможность повышения ключевой процентной ставки на предстоящем заседании 26 июля.

fpprt.ru

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Центральный банк Российской Федерации рассматривает возможность повышения ключевой процентной ставки на предстоящем заседании 26 июля.

Такие меры могут быть предприняты в свете растущих проинфляционных рисков, которые начали оказывать давление на экономику страны.

По словам Эльвиры Набиуллиной, председателя Центрального банка, экономическая обстановка в России серьезно отличается от первоначальных прогнозов, что делает необходимым пересмотр монетарной политики. Последнее заседание регулятора, прошедшее 7 июня, не принесло изменений в ставке, оставив её на уровне 16%. Однако с тех пор ситуация изменилась, особенно в свете ускорения инфляции и увеличения объёма кредитования.

Сейчас в Центробанке обсуждается идея увеличения ставки до 17,00-18,00% годовых. Это предложение будет тщательно анализироваться на предмет его соответствия последним экономическим данным и потенциальных сценариев развития экономики.

На недавнем Финансовом конгрессе глава Сбербанка выразил мнение, что снижение ключевой ставки до 4-5% в текущих условиях было бы неразумным и противоречило бы основам макроэкономической теории. Его заявление подчеркивает сложность текущей экономической ситуации и возможные риски для экономической стабильности России при неадекватной корректировке монетарной политики.

Предстоящее заседание Центробанка представляет собой ключевой момент для определения будущего экономического направления России. Решение о повышении ставки будет приниматься после всестороннего анализа всех факторов, влияющих на уровень инфляции и общую стабильность в экономике.

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