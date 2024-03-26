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· Артем Акчурин

Держитесь за кошельки крепче, водители: стали известны популярные схемы мошенничества на дорогах в 2024 году

Держитесь за кошельки крепче, водители: стали известны популярные схемы мошенничества на дорогах в 2024 году

aif.ru

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Будьте бдительны на автодорогах!

Это предупреждение распространяется не только на соблюдение ограничений скорости и других правил ПДД. Также важно тщательно следить за ситуацией на дороге. В 2024 году Тульская служба новостей подготовила подборку наиболее распространенных случаев мошенничества на дорогах.

Особенно часто подобные мошеннические схемы встречаются в крупных городах. Одна машина строго следует за автомобилем, который является ее предполагаемой жертвой, а вторая машина совершает обгон. Когда первая машина резко подрезает ничего не подозревающего водителя, тот вынужден затормозить, а в это время вторая машина мошенников устраивает автоподставу и оказывается в роли пострадавшего.

Строго следует отметить, что автоподставщики специально ищут в качестве жертв "начинающих водителей", у которых есть соответствующий знак. Затем им угрожают и предлагают решить проблему на месте, без вызова сотрудников ГИБДД.


Но бывает и так, что на самом деле нет никакого ДТП. В описанной выше ситуации мошенники могут имитировать звук столкновения, хотя никакого фактического удара не происходит. Затем они приступают к давлению на водителя и предлагают договориться.

Одной из наиболее распространенных схем автоподстав является ДТП на круговом движении. Мошенническое авто едет параллельно с потенциальной жертвой, стараясь остаться в ее слепой зоне, а затем ловко подставляется под удар.

Единственным способом противодействия мошенникам на дорогах является официальное оформление ДТП, чего они на самом деле не желают.

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