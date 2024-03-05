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«Держите монету в морозилке»: холодильщики рассказали как это улучшит здоровье

«Держите монету в морозилке»: холодильщики рассказали как это улучшит здоровье

хибины.ру

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Когда люди уходят из дома на работу или отправляются в отпуск, они обычно оставляют морозильник включенным, чтобы сохранить свои запасы мяса, рыбы, фруктов и овощей. Но всегда есть риск, что во время их отсутствия произойдет сбой с электричеством, например, отключение света. Чтобы узнать об этом по возвращении, есть простой способ. Сообщают Хибины.ру.

Перед тем как уехать, можно заморозить небольшое количество воды в пластиковой емкости и поставить ее в морозильную камеру на ночь. Когда вода полностью замерзнет, на поверхности льда следует поместить монету. Затем можно спокойно уехать из дома.


По возвращении нужно проверить состояние монеты. Если она осталась на том же месте, значит, проблем с электричеством не было. Если монета вмерзла в лед на несколько миллиметров, это означает, что электричество отключалось, но ненадолго. А если монета застыла на дне тары, то света не было длительное время, и вероятно, продукты испортились. В этом случае рекомендуется утилизировать продукты, чтобы не навредить здоровью.

Используя этот метод, вы сможете легко проверить, произошли ли проблемы с электричеством во время вашего отсутствия, и принять необходимые меры, если это произошло.

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