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Депутаты Госдумы РФ предложили закрыть Wildberries: стала известна причина

Депутаты Госдумы РФ предложили закрыть Wildberries: стала известна причина

uznayvse.ru

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Сергей Миронов, депутат Госдумы России, предложил рассмотреть деятельность известно интернет-магазина Wildberries на предмент соответствия российским законодательным нормам.

Это предложение последовала после обвинений в адрес компании о возможной поддержке нелегальной миграции.

Миронов настаивает на необходимости корректировки бизнес-стратегии Wildberries для гарантии полного соблюдения законов Российской Федерации. Он подчеркнул значимость строгого следования правилам рынка для всех компаний, независимо от их размера и популярности.

Это заявление вызвало активные дискуссии в общественных и деловых кругах, акцентируя внимание на важности баланса между развитием коммерческой деятельности и строгим соблюдением законодательства. Дебаты касаются не только будущего Wildberries, но и общих принципов ведения бизнеса в стране, подчеркивая значимость законной и ответственной коммерческой практики.

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