Депутат Государственной Думы Виталий Милонов прокомментировал возможность применения Украиной западных дальнобойных ракет для атак на территорию России.

По его словам, такие действия не повлияют на общий ход специальной военной операции (СВО) и не приведут к необходимости проведения новой волны мобилизации.

«Мобилизация не нужна»

Милонов отметил, что использование дальнобойных ракет больше связано с эффективностью работы системы противовоздушной обороны (ПВО) России, чем с необходимостью увеличения численности вооруженных сил.

«Эти ракеты не изменят ход СВО и не потребуют мобилизации, так как она не является инструментом для борьбы с такими угрозами. Главный акцент нужно сделать на улучшении работы ПВО и поддержке наших штурмовых отрядов, которые активно ведут наступление», — заявил парламентарий в интервью Инфо24.

Ответ на атаки должен быть решительным

По мнению депутата, единственный способ урегулировать ситуацию — это полное восстановление контроля над всеми территориями, подвергающимися атакам со стороны Украины. Милонов подчеркнул, что каждая попытка удара по Российской Федерации должна встречать жесткий и устрашающий ответ, который надолго охладит пыл Киева.

«У России достаточно ресурсов, чтобы заставить Украину отказаться от таких действий. Любой удар должен завершаться для Киева последствиями, которые станут для них серьезным уроком», — добавил Милонов.

Позиция Запада и перспективы

Ранее в США обсуждалась возможность поставок дальнобойных ракет Украине, при этом намекалось, что окончательное решение может быть принято после завершения американских президентских выборов. Это заявление вызвало обеспокоенность и у российских властей, и у экспертов, так как подобные действия могут привести к эскалации конфликта.

Что делать России?

Виталий Милонов считает, что основная задача в нынешних условиях — усиление работы противовоздушной обороны, что позволит эффективно нейтрализовать угрозу со стороны дальнобойных ракет. Он также отметил важность слаженной работы штурмовых подразделений, которые обеспечивают продвижение российских сил.

Милонов уверен: России не потребуется новая мобилизация для борьбы с украинскими атаками. Однако депутат настаивает, что каждый удар по территории страны должен встречать мощный ответ, который заставит Украину отказаться от подобных действий. В условиях увеличения поддержки Киева со стороны Запада, решительные меры, по его мнению, являются единственным способом обеспечить безопасность и укрепить позиции России.

