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«Депутат Гурулев с Соловьевым пытаются снести Харьков»: генерал-лейтенант объяснил, зачем это нужно

В одном из последних выпусков телепрограммы на канале Россия 1, Андрей Гурулев, депутат ГД России и бывший военный руководитель, высказался по поводу своих прежних заявлений о действиях в Харькове.

dzen.ru

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В одном из последних выпусков телепрограммы на канале Россия 1, Андрей Гурулев, депутат ГД России и бывший военный руководитель, высказался по поводу своих прежних заявлений о действиях в Харькове, утверждая, что они были ошибочно истолкованы обществом.

Гурулев пояснил, что его выражение о «разрушении Харькова одним ударом» было вырвано из контекста и неправильно представлено в прессе.

Он объяснил, что предложенная им стратегия заключалась в уменьшении потерь в рядах военных, с предполагаемыми потерями не более 10% от общего числа солдат. Гурулев особо подчеркнул, что целью такого плана было сокращение количества жертв и оптимизация использования ресурсов, что предполагает организацию заранее спланированной эвакуации граждан.

Вместе с тем Андрей Викторович подтвердил, что приоритетной задачей для командования является сохранение жизни военных. Он акцентировал на значимости детального планирования военных действий, которое должно включать в себя анализ всех потенциальных рисков для военных.

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