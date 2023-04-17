Депутат Госдумы Александр Бородай заявил о необходимости второй волны мобилизации

Депутат Государственной думы Александр Бородай заявил, что стране требуется максимально быстрая победа в военной спецоперации, а потому в России важно провести вторую волну мобилизации.

В социальных сетях Бородай написал, что Киев собирается угробить сотни тысяч своих граждан в ходе планируемой операции по контрнаступлению. Вероятно, что хорошо, это будет последнее наступление ВСУ, посчитал Бородай. Но надеяться на обстоятельства - это одно, а готовиться - совсем другое, считает он.

"Нам необходимо собрать максимум сил для быстрой и эффективной победы, которая отобьет у всех наших противников, у коллективного Запада, прежде всего, у США, желание с нами связываться", — заявил депутат.

А потому, считает Бородай, в России весьма вероятна вторая волна мобилизации, и это, по его убеждению, будет правильной мерой.

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