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Депутат Госдумы Андрей Картаполов объяснил, почему мобилизованных не вернут с СВО

Депутат Госдумы Андрей Картаполов объяснил, почему мобилизованных не вернут с СВО

It.sputniknews.ru

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Генерал-полковник, а также председатель думского комитета по обороне РФ Андрей Картаполов объяснил, почему роспуск ранее мобилизованных россиян в ближайшее время не предвидится, пишет penzainform.ru.

Как заявил депутат Картаполов, отпускать мобилизованных граждан нет необходимости, более того, это будет неразумно, так как в настоящее время все, кто был призван ранее, уже профессиональные обученные военнослужащие, и набирать новых людей, распуская первых, нецелесообразно, потому что им придется заново проходить военную подготовку.

Также военачальник отметил, что каждый военнообязанный россиянин должен защищать свою Родину в трудные моменты, за что он и его семья получают необходимые социальные блага, зарплату и другие меры поддержки и обеспечения.

Также Андрей Картаполов отметил, что информация про вторую волну мобилизации в России является лишь слухами, которые распространяют враги нашей страны, и второго масштабного призыва не запланировано.

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