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Депутат ГД, член комитета по обороне Гурулев высказался о возможности второй волны мобилизации в России

Депутат ГД, член комитета по обороне Гурулев высказался о возможности второй волны мобилизации в России

Фото: открытые источники

Почти сразу после окончания частичной мобилизации в РФ в обществе не утихают разговоры о второй волне. Депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев с такой перспективой не согласен.

Во время частичной мобилизации осень прошлого года обнажились острые проблемы - с работой военкоматов, со снабжением мобилизованных. А потому к очередной волне Россия пока не готова.

"Я не вижу необходимости в ближайшие полгода проводить очередной этап мобилизации, - сказал генерал. - Для этого нет никаких предпосылок и условий".

По его словам, в рамках частичной мобилизации было призвано достаточное количество мужчин.

"Даже те, кого мобилизовали ранее, еще до конца не введены в сражение".

Также промышленность и ВПК должны выйти на те мощности, которые помогут без труда обеспечить очередную волну мобилизации.

"Мое мнение состоит в том, что в ближайшие полгода это (проводить еще одну мобилизацию. – "МК") просто неэффективно делать", — сказал депутат.

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