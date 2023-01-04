Депутат ГД, член комитета по обороне Гурулев высказался о возможности второй волны мобилизации в России
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Почти сразу после окончания частичной мобилизации в РФ в обществе не утихают разговоры о второй волне. Депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев с такой перспективой не согласен.
Во время частичной мобилизации осень прошлого года обнажились острые проблемы - с работой военкоматов, со снабжением мобилизованных. А потому к очередной волне Россия пока не готова.
"Я не вижу необходимости в ближайшие полгода проводить очередной этап мобилизации, - сказал генерал. - Для этого нет никаких предпосылок и условий".
По его словам, в рамках частичной мобилизации было призвано достаточное количество мужчин.
"Даже те, кого мобилизовали ранее, еще до конца не введены в сражение".
Также промышленность и ВПК должны выйти на те мощности, которые помогут без труда обеспечить очередную волну мобилизации.
"Мое мнение состоит в том, что в ближайшие полгода это (проводить еще одну мобилизацию. – "МК") просто неэффективно делать", — сказал депутат.