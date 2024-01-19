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Депутат Андрей Картаполов рассказал, почему мобилизованные не вернутся с СВО

Депутат Андрей Картаполов рассказал, почему мобилизованные не вернутся с СВО

clubfactov.ru

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Председатель комитета Государственной думы по обороне России Андрей Картаполов высказал мнение о том, что распространение слухов о возможной новой волне мобилизации является выгодным для противников.

Генерал-полковник заявил, что информацию о новом всероссийском призыве распространяют недруги страны, и верить в нее ни в коем случае не стоит.

Картаполов подчеркнул, что призваны на службу военнообязанные граждане РФ, и каждый из них должен быть готов прийти и выполнять задачи по велению Родины.

Депутат утверждает, что в настоящее время нет необходимости в широкомасштабной мобилизации, и она не предвидится в ближайшем будущем. Однако он высказывает опасение, что распускать обученных мобилизованных и набирать новых, требующих обучения, было бы неразумным. По его мнению, противники стремятся подорвать устойчивость и дать старт слухам о повторном масштабном призыве россиян на военную службу в Вооруженные силы РФ.

Картаполов подчеркнул, что военнообязанные, выполняя свои обязанности, получают заслуженные социальные льготы, и их семьи являются наиболее защищенными в стране. Он призвал к честности в оценке участия солдат в выполнении поставленных задач и выразил благодарность за их службу, передает penzainform.

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